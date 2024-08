Powstanie trzecia część? Gwiazda kultowego musicalu zdradza szczegóły

Amerykańska uznana aktorka, Christine Baranski, w swoim portfolio zgromadziła już wiele wspaniałych i kultowych ról. Jedną z nich jest postać Tanyi w musicalach "Mamma Mia!". W ostatnim wywiadzie dla The Hollywood Reporter zdradziła szczegóły potencjalnego trzeciego filmu z serii. Fani mogą się cieszyć!

Zdjęcie