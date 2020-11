Powstanie trzecia część "Gremlinów"?

Jednym z niekwestionowanych hitów 1984 roku była wyreżyserowana przez Joego Dantego komedia fantasy "Gremliny rozrabiają". Sześć lat później w kinach zadebiutowała jej kontynuacja i potem na długie trzydzieści lat świat filmu zapomniał o złośliwych stworkach. Autor scenariusza pierwszej części filmu, Chris Columbus, przyznał właśnie w wywiadzie dla serwisu "Collider", że jest pomysł na to, aby nakręcić "Gremliny 3".

Gremliny powrócą jeszcze na ekrany kin? /CAP/RFS/Capital Pictures /East News

O możliwości powrotu gremlinów na ekrany opowiedział Columbus w trakcie promocji swojego najnowszego filmu "Kronika świąteczna: Część druga", który od 25 listopada, można oglądać na platformie Netflix. Przyznał w nim, że nie tylko jest zainteresowany nakręceniem kolejnego filmu o gremlinach, ale też, że napisał już jego scenariusz.



"Bardzo chciałbym to zrobić. Napisałem już scenariusz, więc można mówić o tym, że scenariusz filmu +Gremliny 3+ istnieje. W tej chwili próbujemy rozwiązać pewne problemy natury prawnej i zastanawiamy się, kiedy byłby najlepszy czas, aby rozpocząć zdjęcia. Bardzo chciałbym nakręcić go w tradycyjny sposób, czyli z kukiełkami, a nie za pomocą efektów komputerowych" - powiedział Columbus w wywiadzie dla serwisu "Collider".

Od jego słów do powstania filmu - nawet jeśli gotowy jest już scenariusz - jest jednak daleka droga. Columbus nie jest jedyną osobą zainteresowaną nakręceniem trzeciej części "Gremlinów". Myśli o tym także reżyser obydwu części filmu, Joe Dante. Póki co trwają prace nad serialem animowanym opartym na filmowym pomyśle. Jeśli powstanie i odniesie sukces, łatwiej będzie przekonać studia filmowe do tego, że widzowie czekają na film "Gremliny 3".

"Gremliny rozrabiają" z 1984 roku to opowieść o chłopcu, który w prezencie świątecznym od ojca otrzymuje sympatyczne, egzotyczne zwierzątko - mogwaia. Opieka nad nim jest prosta, jeśli przestrzega się trzech zasad. Nie można wystawiać go na działanie światła, nie wolno dopuścić go do kontaktu z wodą i nie należy karmić go po północy. Zasady te zostają jednak złamane, a rodzinne miasto chłopca zacznie terroryzować banda krwiożerczych i złośliwych gremlinów.