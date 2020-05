Powstanie serialowy sequel jednego z najlepszych thrillerów sci-fi ostatnich lat

W przeciwieństwie do najnowszych hitów i widowisk filmowych, wyreżyserowany przez Leigh Whannella thriller sci-fi „Ulepszenie” podbił serca widzów właściwie bez żadnej poprzedzającej go reklamy. Był chwalony za ciekawą treść i imponujące wykonanie, a wielu widzów uznało go za jeden z najciekawszych filmów dekady. Niedługo można się spodziewać jego serialowej kontynuacji.

Logan Marshall-Green i Melanie Vallejo w filmie "Ulepszenie" /Collection Christophel / Blumhouse Productions / Goalpost Pictures /East News

Akcję filmu "Ulepszenie" umiejscowiono w niedalekiej przyszłości. Wypełniony zaawansowaną technologią świat nie jest atrakcyjny dla głównego bohatera filmu, Greya Trace’a granego przez Logana Marshalla-Greena. Ten miłośnik dawnych czasów i starych mebli zostaje napadnięty. Wskutek tego ataku jego żona umiera, a Grey trafia na wózek inwalidzki. Dzięki technologii, której nienawidzi, otrzymuje szansę pomszczenia żony. Za sprawą wszczepionego chipu zyskuje nowe, niespodziewane możliwości.

Wideo UPGRADE (2018) – Official Red Band Film Trailer

Akcja serialu ma rozgrywać się kilka lat po wydarzeniach pokazanych w filmie. Twórcy zapowiadają rozszerzenie filmowego świata przyszłości oraz uaktualnioną wersję chipu, który będzie wszczepiony w ciało nowego hosta. Tymczasem rząd planuje wykorzystanie tego wynalazku do ograniczenia rosnącej przestępczości.



Serial wyreżyseruje Leigh Whannell, który będzie też pełnił funkcję producenta wykonawczego. Showrunnerem projektu będzie Tim Walsh, współtwórca takich seriali jak m.in. "Strzelec", "Treadstone" czy "Chicago P.D.". Oprócz nich nad scenariuszem kontynuacji "Ulepszenia" pracować będą też Krystal Ziv Houghton oraz James Roland.



Serial to wspólna inicjatywa studia Blumhouse Television i należącej do NBCUniversal firmy UCP. Nie wiadomo, kiedy zobaczymy pierwsze efekty tej produkcji, ani gdzie będzie emitowana. Może to mieć decydujące znaczenie w kwestii ostatecznego wyglądu serialu. Film, na podstawie którego został oparty, był bowiem bardzo brutalny.



Na początku tego roku premierę kinową miał najnowszy film Whannella "Niewidzialny człowiek". Scenarzysta i reżyser wiązany jest też z remakiem kultowej "Ucieczki z Nowego Jorku".