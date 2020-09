Powstanie serialowa wersja westernu „Za garść dolarów”

„Za garść dolarów” to legendarny spaghetti western z 1964 roku wyreżyserowany przez mistrza tego gatunku Sergio Leone. Rola główna w tym filmie przyniosła sławę Clintowi Eastwoodowi. Teraz główny bohater „Za garść dolarów”, niejaki „Mężczyzna bez nazwiska”, powróci w telewizyjnym serialu, do którego scenariusz ma napisać Bryan Cogman, jeden ze scenarzystów „Gry o tron”.

Clint Eastwood w filmie "Za garść dolarów" /Screen Prod / Photononstop /East News

Scenariusz "Za garść dolarów" Sergio Leone został zainspirowany filmem "Straż przyboczna" Akiry Kurosawy i jest uznawany za jego nieoficjalny remake. Stało się to powodem procesu sądowego. Na mocy ugody, którą zakończyła się ta sprawa, producenci amerykańskiej wersji wypłacili swoim japońskim kolegom 100 tysięcy dolarów i 15 proc. zysków z międzynarodowej dystrybucji filmu "Za garść dolarów" .



Bohaterem filmu Leone, w którego rolę wcielił się Clint Eastwood, jest mężczyzna, który pojawia się w małym miasteczku na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Toczy się tu wojna pomiędzy dwoma gangami przemytników, a on zamierza na tym skorzystać.



Niewiele wiadomo póki co o serialowej wersji "Za garść dolarów". Jej producentem jest studio Mark Gordon Pictures, które nabyło prawa zarówno do filmu Leone, jak i do "Straży przybocznej" Kurosawy. Serial ma być uwspółcześnioną wersją tej opowieści. Podobny zabieg zastosował Walter Hill w filmie "Ostatni sprawiedliwy" z Bruce’m Willisem w roli głównej. Była to jeszcze inna wersja "Straży przybocznej", której akcja rozgrywała się tym razem w czasach wielkiego kryzysu.



Tajemnicą pozostaje nazwisko aktora, który zagra główną rolę w serialu. A może ona być dla niego przepustką do sławy. Tak było w przypadku Clinta Eastwooda, który zrezygnował z powoli rozwijającej się kariery w Hollywood i zdecydował na wyjazd do Włoch, by zagrać w tamtejszych produkcjach. Historię Eastwooda i Sergia Leone "pożyczył" sobie Quentin Tarantino podczas pisania scenariusza filmu "Pewnego razu... w Hollywood", którego bohater, Rick Dalton, podążą taką samą ścieżką kariery.