​Powstanie serialowa wersja "Koszmaru minionego lata"

Sukces "Krzyku" Wesa Cravena, który w połowie lat 90. ubiegłego wieku podbił kina na całym świecie, zaowocował powstaniem kilku podobnych filmów operujących estetyką slashera. Bodaj najsłynniejszym z nich był "Koszmar minionego lata". Teraz opowieść ta powróci w serialu realizowanym przez platformę Amazon Prime.

Kto zastąpi Jennifer Love Hewitt? /Mary Evans Picture Library /East News

Napisany przez scenarzystę "Krzyku" Kevina Williamsona "Koszmar minionego lata" z 1997 roku opowiada o grupie nastolatków, którzy potrącają samochodem nieznanego mężczyznę. Przekonani o tym, że on nie żyje, postanawiają wyrzucić jego ciało do morza. I obiecują sobie nigdy nie wracać do tej sytuacji, która znacząco wpływa na ich przyjaźń. Tracą ze sobą kontakt, ale przeszłość przypomina o sobie rok później. Jedna z dziewczyn dostaje bowiem krótki liścik z informacją "Wiem, co zrobiłaś ostatniego lata".



Występ w filmie "Koszmar minionego lata" przyniósł popularność występującym w nim Jennifer Love Hewitt, Sarze Michelle Gellar, Ryanowi Phillippe'owi oraz Freddiemu Prinze'owi Jrowi. Rok później powstała kontynuacja tego filmu, a potem jeszcze jedna produkcja, którą wydano na DVD.

Reklama

Według wcześniejszych informacji, scenariusz serialowej wersji "Koszmaru minionego lata" miał napisać Shay Hatten, autor scenariusza filmu "John Wick 3" oraz czekającego na premierę dzieła Zacka Snydera "Army of the Dead". Plany się jednak zmieniły i teraz scenariuszem serialu zajmie się Sara Goodman, autorka takich seriali jak "Plotkara" i "Preacher".

Portal "Entertainment Weekly" informuje, że produkcją serialu "I Know What You Did Last Summer" zajmie się platforma Amazon Prime. Zdaniem jednego z jej prezesów, będzie to "perfekcyjnie pokręcone odświeżenie ikonicznego slashera". Może to sugerować, że serial nie będzie więc wiernym remakiem, choć zachowany zostanie punkt wyjściowy fabuły filmu.