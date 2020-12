Powstanie serial o życiu i twórczości Paula McCartneya

Paul McCartney, członek legendarnej grupy The Beatles, doczeka się sześcioodcinkowego serialu dokumentalnego, którego tematem będzie jego życie prywatne i kariera artystyczna. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie można zobaczyć tę produkcję, w której powstanie zaangażowany jest również jeden z najbardziej wpływowych producentów muzycznych wszech czasów, Rick Rubin.

Paul McCartney w 1987 roku /Rino Petrosino/Mondadori Portfolio /Getty Images

Jako pierwszy informację o powstaniu tego serialu dokumentalnego podał portal "Deadline". Zbiegła się ona w czasie z piątkową premierą najnowszego albumu solowego artysty "McCartney III". Sam muzyk poinformował o projekcie sześcioodcinkowego serialu na swoich mediach społecznościowych.



W serialu ma zostać przedstawiona długoletnia kariera Paula McCartneya oraz wpływ jego twórczości na kilka pokoleń artystów. Twórcy dokumentu opowiedzą o czasach przed powstaniem zespołu The Beatles i podążą z opowieścią o artyście aż do czasów współczesnych. Usłyszymy w nim oryginalne nagrania McCartneya, które zostaną udostępnione przez legendarne Abbey Road Studios.



Jednym z producentów serialu dokumentalnego o Paulu McCartneyu będzie Frank Marshall. To legendarny producent filmowy, który niedawno wyreżyserował dla HBO dokument o innej legendzie muzyki, grupie Bee Gees. Film nosi tytuł "The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart".

Instagram Wideo (IGTV)

Reklama

Grupie The Beatles poświęcono mnóstwo filmów dokumentalnych. Tylko w ostatnich latach można było zobaczyć "The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years" Rona Howarda oraz "The Cavern Club: The Beat Goes On" Christiana Francisa-Daviesa i Johna Keatsa. Na premierę czeka też "The Beatles: Get Back" Petera Jacksona, w którym zobaczymy oryginalne nagrania zarejestrowane w trakcie nagrywania albumu Beatlesów "Get Back".