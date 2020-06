Powstanie serial o mierzącym cztery metry Afroamerykaninie

„I’m a Virgo” – taki tytuł nosić będzie serial, który wyreżyseruje Boots Riley. Sławę temu filmowcowi przyniósł satyryczno-surrealistyczny „Przepraszam, że przeszkadzam” z 2018 roku, który był jego fabularnym debiutem. O rozpoczęciu prac nad nowym projektem Riley poinformował za pośrednictwem Twittera.

"Mam nowy serial. Jego bohaterem będzie mierzący cztery metry Afroamerykanin mieszkający w Oakland. Tytuł tej produkcji to 'I’m a Virgo'. W głównej roli wystąpi Jharrel Jerome. Robimy to razem z Michaelem Ellenbergiem z firmy produkcyjnej Media Res. Nie wybraliśmy jeszcze studia, ani platformy streamingowej. Serial będzie mroczny, absurdalny, prześmieszny i ważny" - napisał Riley na swoim koncie na portalu społecznościowym Twitter.

Twórczość Rileya związana jest z Oakland. Tu działa jego hip-hopowy zespół The Coup, tu rozgrywała się akcja jego filmu "Przepraszam, że przeszkadzam". Nie dziwi więc fakt, że również nowy projekt oryginalnego reżysera związany będzie z tym miastem.



Przymierzany do głównej roli w serialu "I’m a Virgo" Jharrel Jerome został niedawno uhonorowany nagrodą Emmy. Dostał ją za występ w opartym na faktach miniserialu Netfliksa "Jak nas widzą". Wcześniej można go było zobaczyć w filmie "Moonlight" oraz serialu "Mr. Mercedes".

Związana z powstającym projektem firma wyprodukowała niedawno dla platformy AppleTV+ serial "The Morning Show" z Jennifer Aniston, Reese Witherspoon i Steve’m Carellem. W najbliższych planach Media Res jest też serialowa wersja "Skanerów" Davida Cronenberga i ekranizacja powieści Lee Min Jin "Pachinko", która opowiada o kilku pokoleniach koreańskiej rodziny, która w XX wieku wyemigrowała do Japonii.