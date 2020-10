Powstanie serial o królowej Elżbiecie I

Choć królowa Elżbieta II w serialu "The Crown" będzie panować na ekranach telewizorów jeszcze przez dwa sezony, w przygotowaniu jest już serial o innej królowej - Elżbiecie I. Zrealizuje go stacja Starz, która właśnie znalazła aktorkę do roli królowej. W serialu zatytułowanym "Becoming Elizabeth" wcieli się w nią Alicia von Rittberg.

W postać królowej Elżbiety I wcieli się niemiecka aktorka Alicia von Rittberg / Isa Foltin/WireImage /Getty Images

Informację o obsadzeniu Rittberger w roli królowej Elżbiety I podał portal Deadline. Ośmioodcinkowy serial "Becoming Elizabeth" opowie o wczesnych latach królowej.



Scenariusz serialu napisała Anya Reiss. Jego bohaterką będzie młoda Elizabeth Tudor, nastoletnia sierota, która zostaje uwikłana w zdominowaną przez seks politykę angielskiego dworu, by finalnie zasiąść na tronie. Córka króla Henryka VIII i jego drugiej żony Anny Boleyn rządziła Anglią przez 45 lat.



Anya Reiss to brytyjska dramaturżka, która zasłynęła tym, że została najmłodszą pisarką, której sztuka wystawiona została w londyńskich teatrach. Miała 19 lat, gdy w Upstairs Jerwood Theatre wystawiona została jej sztuka "Spur of the Moment", którą napisała dwa lata wcześniej. Reiss została główną scenarzystką serialu "Becoming Elizabeth", stojąc na czele w pełni kobiecego zespołu autorek, w skład którego wchodzą jeszcze Emily Ballou, Anna Jordan i Suhayla El-Bushra.



Alicia von Rittberg to urodzona w 1993 roku niemiecka aktorka, która debiutowała w krajowych serialach i filmach. W 2014 roku zagrała niewielką rolę w dramacie wojennym "Furia" z Bradem Pittem i Shią LaBeoufem. Popularność w kraju przyniosła jej główna rola w serialu "Charité". Ostatnio można było ją zobaczyć w filmie "Niezłomni", który opowiada o wojennych losach legendarnego mima Marcela Marceau, w którego rolę wcielił się Jesse Eisenberg.



W oczekiwaniu na serial o Elżbiecie I, już 15 listopada na Netfliksie dostępny będzie czwarty sezon serialu "The Crown", którego główną bohaterką jest królowa Elżbieta II.