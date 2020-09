Powstanie serial o bohaterze „Gwiezdnych wojen” - Cassianie Andorze

Toby Haynes, reżyser takich seriali jak m.in. „Doktor Who”, „Sherlock” czy „Czarne lustro”, zajmie się reżyserią nowego serialu, którego akcja umiejscowiona jest w uniwersum „Gwiezdnych wojen”. Głównym bohaterem tej produkcji będzie Cassian Andor. W tę postać w filmie „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie” wcielał się Diego Luna.

Diego Luna znów zagra Cassiana Andora /Album Online /East News

Tym samym Haynes zastąpił na stanowisku reżysera Tony’ego Gilroya, który miał zająć się realizacją tego serialu. Jak podaje serwis "Deadline", decyzja o rezygnacji Gilroya spowodowana była pandemią COVID-19 i podjął ją on sam. Nie chciał podjąć ryzyka podróży z Nowego Jorku do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczną się zdjęcia do serialu i uznał, że będzie lepiej, jeśli jego obowiązki przejmie Toby Haynes. Nie oznacza to jednak, że Gilroy żegna się z serialem. Dalej pełnił on będzie funkcję jego showrunnera i producenta wykonawczego. Haynes był brany pod uwagę jako reżyser kolejnych odcinków, więc jego wybór nie jest przypadkowy. Jego atutem jest też to, że przebywa już w Wielkiej Brytanii.

Zdjęcia do tego znajdującego się w fazie preprodukcji serialu o Cassianie Andorze mają ruszyć już w przyszłym miesiącu. Obok Luny wystąpią w nim również Adria Arjona, Denise Gough, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgard oraz Kyle Soller.



Akcja serialu rozgrywać się będzie przed wydarzeniami ukazanymi w filmie "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", w pierwszych dniach rebelii przeciwko Galaktycznemu Imperium. Szczegóły fabuły nie są jednak znane. Określany jest on mianem thrillera szpiegowskiego. Według wcześniejszych informacji, do swojej roli z filmu "Łotr 1" powróci też Alan Tudyk, który użycza głosu droidowi K-2SO.



Toby Haynes czeka już na premierę innej produkcji, którą reżyserował. To amerykański remake brytyjskiego serialu "Utopia", który na platformie Amazon Prime ma pojawić się w piątek 25 września.