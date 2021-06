Powstanie serial na podstawie komedii "Ted"

Platforma streamingowa Peacock dała zielone światło na realizację serialu opartego na podstawie hitowej komedii Setha MacFarlane'a "Ted" z 2012 roku. MacFarlane będzie jednym z producentów serialu poprzez należące do niego studio Fuzzy Door. Trwają rozmowy na temat tego, czy komik ponownie użyczy swojego głosu sprośnemu misiowi. Według zapowiedzi, serialowy projekt ma być prequelem "Teda".

Mały John pragnął, by jego pluszowy miś Ted ożył. I tak się stało, a Ted dorósł razem z Johnem (Mark Wahlberg). Teraz obaj lubią strzelić sobie browarka, zapalić zioło i jednakowo bimbają na obowiązki. Z tą tylko różnicą, że Ted wysyła do firmy zabawkarskiej skargi, bo uszyto go bez pewnego ważnego męskiego organu, a John znalazł sobie dziewczynę. I to właśnie Lori (Mila Kunis) ma tak dosyć pyskatego pluszaka, sprowadzającego do domu różne panienki, że stawia Johnowi warunek: Ted musi się wynieść z ich życia - czytamy w opisie fabuły filmu "Ted", na podstawie którego zrealizowany zostanie teraz serial.

Jak informuje portal "Deadline", na razie nie ma żadnych planów powrotu do swoich ról Wahlberga i Kunis. W serialu ma pojawić się kilka nowych ludzkich postaci. Jego gwiazdą będzie jednak niezmiennie wygenerowany komputerowo, wygadany misiek.

Film z 2012 roku okazał się ogromnym sukcesem kasowym, zostając najbardziej dochodową oryginalną komedią dla dorosłych wszech czasów. Razem z nakręconą w 2015 roku kontynuacją zarobił na całym świecie ponad 750 milionów dolarów.

Serialowy "Ted" jest drugą produkcją zamówioną w studiu MacFarlane’a przez platformę streamingową Peacock. W produkcji jest również program popularnonaukowy zatytułowany "The End Is Nye", którego gospodarzem będzie znany pod pseudonimem "Science Guy" (Facet od nauki) Bill Nye. W programie przedstawione zostaną wszelkiego rodzaju katastrofy.