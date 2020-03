Powstanie sequel hitu "Hobbs i Shaw"

Gwiazdor filmu "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" wyznał podczas prowadzonego na Instagramie czatu z fanami, że ruszyły prace nad kontynuacją tego hitu z ubiegłego roku. Było to raczej formalnością, biorąc pod uwagę ponad 750 milionów dolarów zysku, jakie przyniósł pierwszy film.

Na drugą część filmu "Hobbs i Shaw" przyjdzie nam pewnie trochę poczekać /materiały prasowe

W poniedziałek, 30 marca, Johnson spotkał się ze swoimi fanami za pośrednictwem Instagrama. W trakcie tego spotkania potwierdził, że projekt drugiej części filmu "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" jest we wczesnym stadium przygotowania.

"Rozwijamy właśnie kontynuację i jestem nią bardzo podekscytowany. Póki co musimy podejść kreatywnie do tego, w jaką stronę chcemy podążyć z fabułą" - powiedział aktor znany również pod pseudonimem "The Rock".

"Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" to spin-off popularnej serii "Szybcy i wściekli". Jego bohaterami są dwie pojawiające się w głównym cyklu postaci - Hobbs (grany przez Johnsona) oraz Shaw ( w tę rolę wciela się Jason Statham). Obydwu bohaterów różni wszystko, na czele z tym, że Hobbs stoi po stronie prawa, a Shaw często je łamie. Okoliczności zmuszają ich jednak do współpracy.

W pierwszej części filmu Hobbs i Shaw walczyli z cybernetycznie zmodyfikowanym przestępcą, w którego rolę wcielił się Idris Elba. W filmie niespodziewanie dla wszystkich pojawiły się w krótkich epizodach postaci grane przez Ryana Reynoldsa i Kevina Harta. Niewykluczone, że w kontynuacji obaj dostaną większe role.

Pierwotnie spodziewano się, że kontynuacja filmu "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" pojawi się w 2021 roku. Przesunięcie daty premiery dziewiątej części filmu "Szybcy i wściekli" właśnie na przyszły rok sprawia, że na drugą część "Hobbsa i Shawa" poczekamy prawdopodobnie jeszcze dłużej.