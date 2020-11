Powstanie prequel thrillera "Sierota"

Pozornie standardowa informacja o kolejnym projekcie filmowym, jakim będzie prequel thrillera "Sierota", kryje w sobie interesujące drugie dno. Rolę Esther powtórzy w nim Isabelle Fuhrman, co rodzi pytania o to, jak twórcy filmu wyobrażają sobie ten powrót. W oryginalnym filmie z 2009 roku Fuhrman zagrała 9-letnią dziewczynkę. Teraz jest ponad dziesięć lat starsza, jak więc ma się wcielić w jeszcze młodszą postać?

Tak teraz wygląda gwiazda "Sieroty" - Isabelle Fuhrman /Walter McBride /Getty Images

Nie sposób oddać pełni tej wiadomości bez spoilerów. Nakręcony w 2009 roku przez Jaume Colleta-Serrę thriller "Sierota" opowiadał o rodzicach (Peter Sarsgaard i Vera Farmiga), którzy po śmierci swojego dziecka postanowili adoptować pochodzącą z Europy Wschodniej dziewczynkę o imieniu Esther. Jak się później okazuje, Esther nie jest dziewięciolatką, a dorosłą kobietą, która cierpi na karłowatość pierwotną i przebiera się za małą dziewczynkę. Pomimo przeciętnych recenzji, film zarobił na całym świecie 80 milionów dolarów, przy budżecie około 20 milionów.



Taki wynik kasowy oraz popularność "Sieroty" wśród widzów to wystarczający powód, by ponownie sięgnąć po tę historię. Informacja o ewentualnym prequelu, który miał nosić tytuł "Esther", pojawiła się na początku roku. Ale potem wybuchła pandemia COVID-19 i temat ucichł. Teraz powraca. Zmienił się tytuł filmu - teraz będzie to "Orphan: First Kill" (Sierota: Pierwsze zabójstwo). Jednak to informacja o udziale Isabelle Fuhrman jest w tym wszystkim prawdziwą sensacją.

"Orphan: First Kill" wyreżyseruje William Brent Bell ("Demony", "The Boy"). Scenariusz powstającego właśnie w Winnipeg filmu napisał David Coggeshall (serial "Krzyk"), a jedną z jego gwiazd będzie Julia Stiles ("Zakochana złośnica", "W rytmie hip-hopu"). Z racji tego, że film będzie opowiadać o wydarzeniach sprzed tych znanych z pierwszego filmu, trudno spodziewać się, aby wystąpiły w nim jego pozostałe gwiazdy.

Zdjęcie 9-letnia Isabelle Fuhrman na plakacie "Sieroty" / materiały prasowe

Zarys fabuły filmu "Orphan: First Kill" podał serwis "Deadline". Jego bohaterka, Leena Klammer, dokonuje błyskotliwej ucieczki z estońskiego szpitala psychiatrycznego i rusza do Stanów Zjednoczonych, podając się za zaginioną córkę bogatego małżeństwa. Jednak jej nowe życie jako Esther napotka na przeszkodę w postaci zdeterminowanej matki, która zrobi wszystko, by chronić swoją rodzinę.