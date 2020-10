​Powstanie piąta część horroru "Naznaczony"

Patrick Wilson powróci do popularnej serii "Naznaczony" - donosi portal "Deadline". Aktor, który ostatni raz pojawił się na dłużej w drugiej odsłonie tego cyklu, teraz zagra w części piątej, a do tego będzie jej reżyserem.

Patrick Wilson powraca do serii "Naznaczony". Pojawi się przed i za kamerą /BLUMHOUSE PRODUCTIONS / Album /East News

Dla Patricka Wilsona będzie to reżyserski debiut. Oprócz niego z obsady pierwszych dwóch części "Naznaczonego" zobaczymy w "piątce" jeszcze Ty Simpkinsa. Pierwsza część "Naznaczonego" opowiadała o rodzinie Lambertów, która wprowadza się do wymarzonego domu. Wkrótce zaczynają ich niepokoić niewytłumaczalne zjawiska, a niedługo potem młody syn Dalton zapada w tajemniczą śpiączkę.



Fabuła piątej części "Naznaczonego" rozgrywać się będzie dziesięć lat po wydarzeniach pokazanych w części drugiej, wraz z rozpoczęciem przez Daltona (Simpkins) nauki w koledżu. Scenariusz filmu napisze Scott Teems ("Narcos: Meksyk", "Halloween zabija") na podstawie historii wymyślonej przez twórcę cyklu "Naznaczony", Leigh Whannella. Poprzednie cztery części cyklu zarobiły w kinach blisko 550 milionów dolarów. To imponujący wynik, biorąc pod uwagę fakt, że budżet czterech filmów nie przekroczył 30 milionów dolarów.

Reklama

"Jestem zaszczycony i podekscytowany tym, że wyreżyseruję kolejną część 'Naznaczonego'. Będzie to wspaniała okazja do odsłonięcia wszystkiego, co przed dekadą przeszli Lambertowie i zmierzenia się z konsekwencjami ich czynów. Reżyseria tego filmu, zarówno w wymiarze zawodowym, jak i osobistym, to swego rodzaju klamra mojej kariery. Jestem niesamowicie wdzięczny za zaufanie, jakim zostałem obdarzony" - powiedział Patrick Wilson o filmie "Naznaczony 5".

"Jednym z głównych powodów tego, że wciąż trwa zainteresowanie tą serią, jest to, że osoby związane z pierwszą częścią 'Naznaczonego' są związane z cyklem do teraz. To sprawiło, że seria jest żywotna, interesująca i dobra. Jestem za to bardzo wdzięczny wszystkim moim współpracownikom" - powiedział Jason Blum z produkującego serię studia Blumhouse.