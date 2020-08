Powstanie nowa wersja serialu „Bajer z Bel-Air”

„Bajer z Bel-Air” to popularny sitcom, który przyniósł sławę występującemu w nim Willowi Smithowi. Ten nadawany w latach 1990-1996 serial może doczekać się nowej, dość zaskakującej wersji.

John Witherspoon z Willem Smithem na planie serialu "Bajer z Bel-Air" /Joseph Del Valle/NBCU Photo Bank/NBCUniversa /Getty Images

Jak donosi portal "The Wrap", nowa wersja "Bajeru z Bel-Air" ma być dramatem. Na pomysł takiego potraktowania fabuły wpadł autor dostępnego na serwisie Youtube wiralowego wideo zatytułowanego "Bel-Air" Morgan Cooper. Ten wielki fan serialu stworzył jego zwiastun właśnie tak jak gdyby był to dramat, a nie komedia. Nową, dramatyczną wersję serialu wyprodukują Universal TV i firma Westbrook.



Morgan Cooper napisze scenariusz serialu, wyreżyseruje go, będzie też, wraz z Willem Smithem, pełnić funkcję producenta. Wśród producentów wykonawczych rebootu "Bajeru z Bel-Air" będą twórcy oryginalnego serialu - Quincy Jones, Benny Medina oraz Andy i Susan Borowitz. Drugim scenarzystą oraz showrunnerem serialu będzie Chris Collins ("Prawo ulicy", "Synowie anarchii").



Will Smith w serialu "Bajer z Bel-Air" wcielił się w rolę fikcyjnej wersji samego siebie - wyszczekanego nastolatka, który bryluje na ulicach Filadelfii. Ale gdy wdaje się w bójkę, zostaje wysłany przez rodziców do swojego bogatego wujostwa mieszkającego w rezydencji w Bel-Air.



Oryginalny serial liczył 148 odcinków. Oprócz Willa Smitha wystąpili w nim m.in. James Avery, Alfonso Ribeiro, Janet Hubert-Whitten, Daphne Maxwell Reid, Karyn Parsons, DJ Jazzy Jeff, Tyra Banks i Nia Long. Gościnnie pojawili się w nim m.in. Richard Roundtree, Don Cheadle, Quincy Jones, Naomi Campbell, Isiah Thomas, Evander Holyfield, Oprah Winfrey, Vanessa Williams i Chris Rock.