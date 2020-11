Powstanie nowa wersja "Różowej Pantery"

Po tym jak w filmie "Sonic. Szybki jak błyskawica" Jeff Fowler opowiedział historię tytułowego niebieskiego jeża, teraz w filmie "Różowa Pantera" zaprezentuje nową historię kolejnej kultowej postaci z kreskówek. Studio MGM pracuje właśnie nad kolejnym rebootem legendarnej serii, który zapowiadany jest jako połączenie filmu aktorskiego i animacji komputerowej. Jedną z producentek filmu będzie Julie Andrews, wdowa po Blake'u Edwardsie, twórcy serii "Różowa Pantera".

Nowa "Różowa Pantera" będzie połączeniem filmu aktorskiego i animacji komputerowej /Ferrari Press /East News

Wyreżyserowana przez Blake'a Edwardsa "Różowa Pantera" z 1963 roku przedstawiła światu fajtłapowatego detektywa, inspektora Jacquesa Clouseau. W jego rolę wcielił się Peter Sellers. Film zdobył nominację do Oscara za muzykę skomponowaną przez Henry'ego Manciniego oraz popularność widzów, która przekuła się w osiem następnych części serii. Na jej podstawie powstał m.in. popularny animowany serial telewizyjny, który rozwinął tytułową postać Różowej Pantery, jaka po raz pierwszy pojawiła się w czołówce i zakończeniu pierwszego filmu Edwardsa.



Planowany reboot "Różowej Pantery" nie będzie pierwszym takim przedsięwzięciem związanym z kultowym inspektorem Clouseau. W jego rolę wcielał się także Steve Martin w remake'u z 2006 roku i jego nakręconej trzy lata później kontynuacji.

Jak podaje portal "Screen Daily", scenariusz nowego filmu o Różowej Panterze napisze Chris Bremner, artysta, któremu nie są obce nowe wersje znanych filmów. To on napisał scenariusz trzeciej części "Bad Boys", pracuje też nad scenariuszem trzeciego filmu z cyklu "Skarb narodów". Obok znanej z "Dźwięków muzyki" Julie Andrews, producentami nowej "Różowej Pantery" będą m.in. Dan Lin ("Sherlock Holmes", "Lego: Przygoda", "To: Rozdział 2") oraz Ryan Halprin ("Notatnik śmierci").

"Światowa popularność Różowej Pantery przetrwała ponad 50 lat i wciąż jest odkrywana przez nowe pokolenia. Przeniesiemy na duży ekran tę jedną z najbardziej ukochanych przez widzów serii stworzonych przez MGM w sposób, jakiego do tej pory nikt nie widział" - obiecuje prezes MGM Film Group, Michael De Luca.