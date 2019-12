Powstanie nowa wersja "Parszywej dwunastki"

Ruszyły przygotowania do nakręcenia remake'u "Parszywej dwunastki". Akcja nowej wersji legendarnego filmu nie będzie się jednak rozgrywać w czasie II wojny światowej.

David Ayer /MARTIN BUREAU / AFP

Nie kończy się moda na nagrywanie nowych wersji filmów należących do klasyki kina. Kolejnym tytułem, który doczeka się remake'u, będzie "Parszywa dwunastka". Trwają negocjacje pomiędzy studiem filmowym Warner Bros., a reżyserem Davidem Ayerem, który ma zająć się napisaniem scenariusza i realizacją filmu. Dla Ayera nie byłoby to pierwsze spotkanie z kinem wojennym. W 2014 roku nakręcił już "Furię" opowiadającą o załodze amerykańskiego czołgu, która pod koniec II wojny światowej wyrusza samotnie za linię frontu.

Reklama

Nakręcona ponad 50 lat temu "Parszywa dwunastka" też opowiada o straceńczej misji. W filmie wyreżyserowanym przez Roberta Aldricha oddział dwunastu skazańców dostaje zadanie zlikwidowania niemieckich oficerów przebywających w niedostępnym zamku. Przed przystąpieniem do misji bohaterowie przechodzą trudne szkolenie pod okiem surowego majora Reismana. W tę postać wcielił się Lee Marvin. W obsadzie "Parszywej dwunastki" z 1967 roku znaleźli się też między innymi Ernest Borgnine, Charles Bronson, John Cassavetes, Donald Sutherland i Telly Savalas.

Nie wiadomo jeszcze, kogo zobaczymy w obsadzie remake'u. Wiadomo natomiast, że za jej produkcję odpowiedzialny będzie Simon Kinberg. W jego producenckim dorobku znajduje się kilka części komiksowej serii "X-Men" oraz kolejna wersja klasycznego kryminału Agathy Christie "Morderstwo w Orient Expressie", którego kontynuację, film "Śmierć na Nilu", zobaczymy w kinach już w przyszłym roku.

Według informacji, do których dotarł portal "The Hollywood Reporter", akcja nowej "Parszywej dwunastki" nie będzie rozgrywać się podczas II wojny światowej. Fabuła filmu ma zostać osadzona we współczesności.