Powstanie kontynuacja "P.S. Kocham Cię"

W zeszłym roku na półki księgarskie trafiła nowa powieść autorstwa Cecelii Ahern - "Postscript". To kontynuacja jej książkowego debiutu zatytułowanego "P.S. Kocham Cię", która w 2007 roku doczekała się filmowej adaptacji z Hilary Swank i Gerardem Butlerem w rolach głównych. Prawa do ekranizacji "Postscript" trafiły właśnie w ręce firmy Alcon Entertainment, która na jej podstawie wyprodukuje film wspólnie z wytwórniami The Blind Side oraz Black Label Media.

Czy gwiazdę "P.S. Kocham Cię" Hilary Swank zobaczymy również w "Postscript"? /materiały prasowe

"Jesteśmy przeszczęśliwi, że znów łączymy siły z naszą długoletnią partnerką i zaufaną przyjaciółką Cecelią. Razem pokażemy na ekranie kolejny rozdział tej historii. Robiąca mocne wrażenie i emocjonalna powieść 'Postscript' porusza od początku aż po sam koniec. Pełna jest szczerości, której nie sposób zignorować" - ogłosili przedstawiciele Alcon Entertainment, Andrew Kosove i Broderick Johnson, przekazując informację o nabyciu praw do ekranizacji książki.

Reklama

Wyprodukowany przez Alcon Entertainment film "P.S. Kocham Cię" opowiadał historię Holly (Hilary Swank), której mąż Gerry (Gerard Butler) umiera na raka mózgu. Zrozpaczona wdowa odkrywa, że zmarły mąż pozostawił po sobie dziesięć zaadresowanych do niej listów. Pomagają jej one przezwyciężyć żałobę i ułożyć sobie życie na nowo. W filmie obok Hilary Swank i Gerarda Butlera wystąpili również Jeffrey Dean Morgan, Kathy Bates i Lisa Kudrow.

Książkowa kontynuacja, która swoją brytyjską premierę miała we wrześniu zeszłego roku, rozpoczyna się siedem lat po wydarzeniach z "P.S. Kocham Cię". Siostra prosi Holly o to, by opowiedziała swoją historię w jej podcaście. Holly nie chce rozdrapywać starych ran, ale w końcu się zgadza. Wkrótce po emisji tego podcastu z Holly kontaktują się ludzie dotknięci śmiertelną chorobą. Również chcieliby pozostawić bliskim coś po sobie, tak jak zrobił to Gerry. Holly wraca do świata, który chciała pozostawić za sobą. Nie spodziewa się jednak, że doprowadzi to do kolejnej inspirującej podróży.

Wyreżyserowany przez Richarda LaGravenese'a film "P.S. Kocham Cię" okazał się dużym sukcesem kasowym. Nakręcony za 30 milionów dolarów zarobił w kinach ponad 155 milionów, choć miał słabe recenzje.

Wideo "P.S. Kocham cię": Official Trailer

Nie została jeszcze ogłoszona obsada filmowej wersji "Postscript", ale nic nie stoi na przeszkodzie, by w rolę Holly ponownie wcieliła się Hilary Swank.