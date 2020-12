Powstanie filmowa biografia Freda Astaire'a i Ginger Rogers

Jamie Bell i Margaret Qualley wcielą się w role Freda Astaire’a i Ginger Rigers w przygotowywanym przez Amazon Studios filmie biograficznym „Fred & Ginger”. Wyreżyseruje go Jonathan Entwistle według scenariusza autorstwa Arasha Amela.

Fred Astaire i Ginger Rogers w filmie "Przygoda na Broadwayu" /Metro-Goldwyn-Mayer /Getty Images

Dla Bella i Qualley nie będą to pierwsze role, w których będą mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami tanecznymi. On debiutował na dużym ekranie rolą w głośnym filmie "Billy Elliot" opowiadającym o synu górnika, który marzy o tym, by zostać tancerzem baletowym. Z kolei Qualley, prywatnie córka aktorki Andie MacDowell, skończyła szkołę baletową, a świat usłyszał o niej za sprawą błyskotliwego tańca w reklamie zapachu Kenzo reżyserowanej przez Spike’a Jonze’a.



Film Jonathana Entwistle’a (seriale "The End of the F***ing World" oraz "To nie jest OK") skupi się na nieopowiedzianej do tej pory miłosnej historii dwójki ekranowych legend, Freda Astaire’a i Ginger Rogers. Twórcy pokażą od kulis historię tego jednego z najsłynniejszych duetów tanecznych wszech czasów. Jednym z producentów filmu będzie aktor Max Minghella.



Jamie Bell ostatnio można było oglądać w innym biograficznym filmie - "Rocketman", gdzie wcielił się w rolę Berniego Taupina. Teraz aktor czeka na premierę swojego najnowszego dzieła - ekranizacji powieści Toma Clancy’ego "Bez skrupułów", gdzie zagrał u boku Michaela B. Jordana. Oczekiwanie wypełnia mu praca na planie westernu "Surrounded". Opowie on historię dzielnej Mo Washington (w tej roli Letitia Wright), która w drodze do swojej kopalni złota musi walczyć z grupą oprychów chcących odbić schwytanego przez nią groźnego bandytę.



Z kolei Margaret Qualley wystąpiła ostatnio w jednej z ról w głośnym filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood". Niebawem zobaczymy ją też w serialu Netfliksa "Maid", gdzie wystąpi u boku swojej matki.

Autor scenariusza filmu "Fred & Ginger" Arash Amel to bardzo zapracowany twórca. Aktualnie trwają zdjęcia do napisanego przez niego dla Netfliksa filmu akcji "Outside the Wire" z Anthonym Mackie’m. A dla studia Disneya napisał scenariusz sportowego dramatu "Greek Freak", pracuje także nad scenariuszem przygodowego widowiska akcji "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" produkowanego przez Jerry’ego Bruckheimera.