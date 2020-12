Powstanie film o nastoletnich Avengersach?

Koniec ubiegłego tygodnia przyniósł świetne wieści fanom filmów Marvela. Wśród wielu informacji na temat nowych produkcji studia Disneya była również ta odnosząca się do trzeciej części filmu „Ant-Man”. Zaprezentowany został jego oficjalny tytuł („Ant-Man and The Wasp: Quantumania”), ogłoszono też, że zagra w nim Kathryn Newton, która wcieli się w rolę Cassie, córki głównego bohatera Scotta Langa. Informacja ta wzbudziła zainteresowanie z powodu fanowskiej teorii, którą zdaje się potwierdzać sama aktorka.

Kathryn Newton /Chelsea Guglielmino /Getty Images

Poprzednio w rolę Cassie Lang w filmie "Avengers: Koniec gry" wcieliła się Emma Fuhrmann. Teraz zastąpi ją znana z seriali "The Society" i "Wielkie kłamstewka" Kathryn Newton. Reakcja fanów na tę zmianę skupiła się głównie na podejrzeniu, że ta zmiana zwiastuje, iż w trzeciej części "Ant-Mana" szykuje się dla postaci Cassie większa rola. Rola superbohaterki znanej pod pseudonimem Stature.



Podejrzenia te potwierdza sama Kathryn Newton, która informację o swoim udziale w filmie "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" skwitowała na swoim oficjalnym koncie na Instagramie krótkim komentarzem: "Jeszcze wczoraj wieczorem marzyłam o tym, żeby być superbohaterką #marvel #STATURE #CASSIELANG". Dodane do wpisu hashtagi sugerują, że Newton rzeczywiście pojawi się w filmie jako Stature, choć na bardziej oficjalne ogłoszenie tej wiadomości trzeba będzie poczekać.



Występ Kathyrn Newton w roli Stature nie byłby wielkim zaskoczeniem, gdyż właśnie taką drogę przebywa Cassie Lang w komiksach, na podstawie których oparta jest jej postać. Dziewczyna zostaje w nim superbohaterką Stature posiadającą te same umiejętności, co jej ojciec - potrafi zmniejszyć się do mikroskopijnych rozmiarów lub na zawołanie powiększyć się do wymiarów giganta.

Pojawienie się postaci Stature w filmie "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" może być też wskazówką co do dalszych planów studia Marvela i Disneya związanych z rozwojem tzw. Kinowego Uniwersum Marvela. W planach na przyszłość jest m.in. młodzieżowa wersja grupy superbohaterów znanych jako Avengers. W jej skład mieliby wchodzić nastoletni superbohaterowie, a wśród nich również Cassie Lang aka Stature.



Premiera filmu "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" została zaplanowana na 2022 rok. W roli głównego złoczyńcy w filmie reżyserowanym przez Peytona Reeda zobaczymy gwiazdę serialu "Kraina Lovecrafta", Jonathana Majorsa. Wcieli się on w postać Kanga Zdobywcy.