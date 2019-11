Powstanie film o Michaelu Jacksonie

Producent nagrodzonego czterema Oscarami filmu "Bohemian Rhapsody" Graham King, nabył prawa do biografii Michaela Jacksona. Wiadomo, że scenariusz do filmu fabularnego napisze John Logan, autor m.in. "Aviatora".

Kto wcieli sie w "króla popu"? /Steve Granitz/WireImage /Getty Images

Graham King ma na koncie produkcję nie tylko "Bohemian Rhapsody", ale także takich filmów, jak "Hugo i jego wynalazek" czy "Infiltracja". Scenariusz do obrazu fabularnego o Jacksonie napisze John Logan, z którym Graham King pracował przy "Aviatorze".



Reklama

Na temat biografii nie wiadomo zbyt wiele poza tym, że mają być w niej poruszone także watki związane z molestowaniem, o które przez lata oskarżany był wokalista. Rozmowy ze studiami rozpoczną się po przygotowaniu wstępnej wersji scenariusza.

Dotychczas powstały o Jacksonie filmy dokumentalne, m.in. amerykańskiego reżysera Spike'a Lee zatytułowany "Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall". Dokument opowiada o drodze artysty od jego dzieciństwa w domu w Motown oraz historii zespołu "Jackson 5" i jego współpracy z producentem Quincym Jonesem. Reżyser, aby wzbogacić film, wykorzystał w nim rozmowy z rodzicami Michaela Jacksona, jego bratem Marlonem oraz piosenkarzem i producentem Pharrellem Williamsem, a nawet z koszykarzem Kobe Bryantem.

Z kolei w dokumencie HBO "Leaving Neverland", który został nagrodzony Emmy, o molestowanie oskarżają Michaela Jacksona jego byli fani, którzy jako dzieci przebywali na ranczo Neverland.