​Powstanie film o Kostce Rubika

Kostka Rubika to jedna z najbardziej rozpoznawalnych zabawek w historii. Do dziś na całym świecie sprzedano około 450 milionów egzemplarzy tego słynnego kolorowego sześcianu, stworzonego przez węgierskiego rzeźbiarza Erno Rubika w 1974 roku. Teraz kultowy gadżet doczeka się własnego filmu oraz teleturnieju.

"Z Kostką Rubika wiążą się moje osobiste i nostalgiczne wspomnienia dotyczące młodości w Indiach. Jestem podekscytowany możliwością stworzenia wspaniałego i złożonego uniwersum opartego na tej zabawce" - powiedział Ashok Amritraj, który będzie jednym z producentów powstającego filmu.

Nieznane są póki co bliższe szczegóły tego projektu.



Razem z filmem o Kostce Rubika, wyprodukowany zostanie również poświęcony jej teleturniej. Jego producentem będzie firma stojąca za sukcesem formatu telewizyjnego znanego w Polsce jako "The Wall. Wygraj marzenia". Szczegóły teleturnieju również nie są jeszcze znane.

Kostka Rubika to nie tylko zabawka kształtująca zręczność i logiczne myślenie, ale również główna część globalnego ruchu tzw. speedcuberów, czyli osób układających ją na czas. Od 2018 roku spotykają się oni w Bostonie na finałowych zawodach w szybkim układaniu Kostki Rubika. Społeczność speedcuberów została sportretowana w wyprodukowanym przez platformę streamingową Netflix filmie dokumentalnym "Speedcuberzy".

"Kostka Rubika to legendarna rodzinna marka. Razem z należącą do Amritraja wytwórnią Hyde Park zamierzamy stworzyć treści filmowe, serialowe i teleturniejowe dla odbiorców z całego świata" - zapewnia Graham Taylor z wytwórni Endeavor Content, producenta "The Wall".

Film o Kostce Rubika nie jest jedynym projektem rozwijanym aktualnie przez wytwórnię Hyde Park. Będzie ona również producentem filmu biograficznego o legendzie tenisa ziemnego Arthurze Ashe'u, a także produkowanego dla Netfliksa animowanego musicalu "Pashmina" z muzyką nagrodzonego Oscarem A.R. Rahmana. Hyde Park wyprodukuje też remake "Dziesiątki" Blake'a Edwardsa.