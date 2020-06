Powstanie film o dziennikarzu zamordowanym w Arabii Saudyjskiej

2 października 2018 roku do mieszczącego się w Stambule konsulatu Arabii Saudyjskiej wszedł Dżamal Chaszukdżi, dziennikarz, który pracował dla gazety "Washington Post". Został tam uduszony przez saudyjskich agentów, a jego ciało zostało poćwiartowane. Ta hstoria wstrząsnęła światem. Teraz opowie ją w swoim filmie noszącym tytuł "The Execution" Daniel Espinosa.

"The Execution" wyreżyseruje Daniel Espinosa /Matt Carr /Getty Images

Jak donosi serwis "Deadline", scenariusz filmu "The Execution" napisze Petter Skavlan, autor scenariuszy do filmów "Wyprawa Kon-Tiki" oraz niedawnego "Domino" Briana De Palmy. Film zgłębi wydarzenia, do jakich doszło w konsulacie Arabii Saudyjskiej, przybliży kulisy makabrycznego zabójstwa, a także opowie o tym, co wydarzyło się później.



Dżamal Chaszukdżi był niezależnym dziennikarzem, który krytykował saudyjski rząd oraz następcę tronu Muhammada ibn Salmana. Jego zabójstwo odbiło się szerokim echem. W wyniku śledztwa, które udowodniło, że była to zaplanowana egzekucją, na Arabię Saudyjską nałożono sankcje ekonomiczne.

Rozgłos Espinosie przyniósł wyreżyserowany w rodzinnej Szwecji dramat sensacyjny "Szybki cash". Wtedy upomnieli się o niego producenci z Hollywood i został tam na dłużej. Kolejnymi projektami Szweda były filmy "Safe House", "System" i "Life". Teraz na premierę czeka wyreżyserowany przez niego komiksowy "Morbius".

Nieznane są na razie dalsze szczegóły najnowszego projektu Espinosy. W jego kolejnych planach, oprócz filmu "The Execution", są dwie inne produkcje, których tematem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. To filmy "The Anarchists vs ISIS" oraz "Red Platoon".