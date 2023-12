Pomysł na ekranizację biografii Aleksandra Kwaśniewskiego zrodził się, gdy fani dostrzegli zdjęcia Jolanty i Aleksandry Kwaśniewskich dla ściance Netfliksa. Okazało się, że panie pojawiły się na londyńskiej premierze drugiej części finałowego sezonu "The Crown", lecz nie milkną głosy, że fani byłego prezydenta z chęcią obejrzeliby film fabularny, opowiadający o jego życiu.

Film o Aleksandrze Kwaśniewskim? "To byłoby ciekawe"

Film o Aleksandrze Kwaśniewskim to aktualnie sprawa czysto teoretyczna. Sam zainteresowany powiedział "Faktowi", że jeśli ktoś będzie miał ochotę napisać scenariusz, chętnie się z nim spotka.

"Niech tylko najpierw ktoś się o to zwróci, a potem będę myślał, czy się zgodzić. To byłoby w sumie ciekawe, ale nie lubię tak teoretycznie rozmawiać. Jeśli ktoś będzie chciał i umiał napisać interesujący scenariusz, chętnie spotkam się i pogadam" - powiedział "Faktowi".

Tabloid zapytał byłego prezydenta o to, kto z polskich aktorów mógłby go zagrać, sugerując Roberta Więckiewicza, który w przeszłości wcielił się w postać Lecha Wałęsy w filmie " Wałęsa. Człowiek z nadziei ".

"Tak nie może być, że Więckiewicz jest podobny i do Wałęsy, i do mnie. Trzeba by poszukać innego aktora" - twierdzi Aleksander Kwaśniewski.

Jolanta i Aleksandra Kwaśniewskie na premierze "The Crown"

Na czerwonym dywanie podczas londyńskiej premiery finałowego sezonu serialu Netfliksa 'The Crown" pojawiły się Aleksandra i Jolanta Kwaśniewskie.

"Miałyśmy dziką przyjemność wziąć udział w londyńskiej premierze ostatniej części serialu 'The Crown'. Części dla nas szczególnie sentymentalnej, bo pokrywającej się w czasie z naszym okresem 'pałacowym' i tym samym, z naszymi bardziej i mniej zaplanowanymi spotkaniami z Królową" - napisała na Instagramie Aleksandra Kwaśniewska.

Okazało się, że panie pojawiły się w Londynie na zaproszenie polskiego oddziału platformy streamiingowej. "Pięknie dziękuję Netflix PL za zaproszenie i wspaniałe podjęcie" - napisała Aleksandra Kwaśniewska.