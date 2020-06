​Powstanie film muzyczny z piosenkami Lionela Richiego

"All Night Long" - taki tytuł nosić będzie przygotowywany przez Studio Walta Disneya film z utworami Lionela Richiego. W produkcji, która ma pojawić się w kinach, wykorzystane zostaną największe hity popularnego wokalisty. Jak podaje portal "Variety", projekt znajduje się we wczesnej fazie przygotowawczej.

Lionel Richie pojawi się gościnnie w "All Night Long"? /RB/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Lionel Richie sprzedał na całym świecie ponad 100 milionów kopii swoich płyt. Jest zdobywcą czterech nagród Grammy, był również trzykrotnie nominowany do Oscara za piosenki skomponowane do filmów i za jedną z nich otrzymał statuetkę. Był to utwór "Say You Say Me" z filmu "Białe noce".



Scenariusz filmu "All Night Long" napisze Peter Chiarelli, autor scenariuszy do takich produkcji, jak "Narzeczony mimo woli" i "Bajecznie bogaci Azjaci". Richie oraz jego menedżer Bruce Eskowitz będą jednymi z producentów filmu.

Nie wiadomo, czego dotyczyć będzie fabuła produkcji. Projekt wpisuje się w popularność innych podobnych filmów muzycznych, jakie powstały w ostatnich latach. Na tej podstawie można spodziewać się, że "All Night Long" zostanie nagrany według jednego z dwóch schematów - albo piosenki zostaną wykorzystane do opowiedzenia fikcyjnej historii ("Mamma Mia"), albo będzie to film biograficzny ("Rocketman").

Niezależnie od ostatecznego kształtu, film "All Night Long" może liczyć na sukces. Produkcje muzyczne, w których wykorzystane zostały utwory popularnych artystów, biją rekordy kasowe. Dla przykładu - "Bohemian Rhapsody" z 2018 roku z piosenkami grupy Queen zarobił na całym świecie ponad 900 milionów dolarów.