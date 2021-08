Powstanie film inspirowany życiem popularnego youtubera Medusy

Fani Małgorzaty Kożuchowskiej, Michała Koterskiego, Antoniego Pawlickiego czy Joanny Opozdy mogą oglądać na Instagramie widowiskowe kadry z najnowszej produkcji, w której występują wszyscy ci aktorzy. Chodzi o film "Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle" w reżyserii Heathcliffa Janusza Iwanowskiego. Akcja toczy się w latach 80. i na początku lat 90., gdy w Polsce rodziły się pierwsze wielkie fortuny i nowe elity. Charakteryzacja, kostiumy i scenografia oddające realia życia najbogatszych w tamtych czasach Polaków, zostały wykonane z dużym rozmachem i robią wrażenie.

Komedia romantyczna oparta na życiu youtubera Medusy

Reżyser tego filmu, który jako producent kreatywny ma na swoim koncie także czekający na premierę film "Gierek", zapowiada, że to nie koniec jego filmowych planów. W najnowszym poście na Facebooku Iwanowski zdradził, że szykuje się do kolejnej produkcji, która jednak nie będzie przedstawiała historii sprzed kilkudziesięciu lat, tylko obejmie czasy współczesne, gdy ogromną popularność zaczęli zdobywać youtuberzy. W fabule filmu bardzo dużą rolę odegra historia życia Medusy, youtubera, który zaangażował się w walki MMA. Będzie to komedia romantyczna z wątkiem kryminalnym.



"Na przyszły rok przygotowujemy totalną filmową niespodziankę... Pełną tańca, muzyki humoru i miłości z sensacyjną zagadką - komedię romantyczną. Ogromną rolę w tym filmie odegra na pewno pewna historia z życia przemiłego youtubera Medusy. Tak, tak drodzy jego fani. To będzie ten... od dłuższego czasu zapowiadany i oczekiwany przez Was film. W gwiazdorskiej obsadzie" - uchyla rąbka tajemnicy Iwanowski.

Medusa: Kim jest Adrian Salamon?

Medusa, czyli Adrian Salamon, to youtuber, który w 2016 roku zdobył popularność dzięki filmom z zabawnymi rozmowami przez telefon prowadzonymi z obcymi ludźmi. Później rozszerzył swoją działalność o filmy gamingowe i z siłowni, gdzie trenuje sztuki walki. Wystąpił na gali Fame MMA (gdzie walczą ze sobą osoby znane z social mediów i show-biznesu), a teraz szykuje się do występu na kolejnej imprezie tego typu High League.



Salamon rozpoczął także karierę muzyczną i ma na swoim koncie kilka autorskich piosenek. Sam Medusa zagra w zapowiadanym filmie większą rolę. Nie będzie to jego aktorski debiut - youtuber grał już w filmach, m.in. tych produkowanych oraz reżyserowanych przez Iwańskiego. Pojawił się w obsadzie "Gierka" i "Krime story. Love story", a także w powstającej właśnie produkcji "Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle".