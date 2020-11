Powstanie fabularna wersja animacji "Lilo i Stitch"

Studio Disneya nie rezygnuje z kolejnych fabularnych remake'ów swoich najsłynniejszych filmów animowanych. Coraz pokaźniejsze grono, w którym znajdują się takie produkcje, jak "Piękna i Bestia", "Aladyn", "Dumbo", "Król lew" czy ostatnio "Mulan", powiększy się teraz o film "Lilo i Stitch". Jeśli prowadzone właśnie negocjacje zakończą się sukcesem, nową wersję produkcji wyreżyseruje John M. Chu.

Kogo zobaczymy w fabularnej wersji animacji "Lilo i Stitch"? /Mary Evans Picture Library /East News

Lilo, samotna dziewczynka mieszkająca na jednej z wysp hawajskich, marzy o tym, by mieć prawdziwego przyjaciela. Gdy spotyka Sticha, nie zdaje sobie sprawy, że wyglądający jak dziwny piesek stwór jest w rzeczywistości niebezpiecznym efektem eksperymentu genetycznego, który zbiegł na Ziemię ze swej macierzystej planety. Dzięki niezachwianej wierze Lilo w potęgę miłości i rodziny, Stich, który początkowo traktował dziewczynkę jako sposób na ukrycie się przed wysłanymi w ślad za nim łowcami, odnajdzie coś, czego nigdy wcześniej nie znał - czytamy w opisie fabuły filmu z 2002 roku.



Animowany "Lilo i Stitch" zarobił w kinach na całym świecie blisko 280 milionów dolarów. Choć w porównaniu z innymi hitami Disneya nie jest to imponujący wynik, to warto zwrócić uwagę na fakt, że tytułowi bohaterowie filmu stanowią ogromny potencjał marketingowy. Byli już bohaterami kilku filmowych kontynuacji oraz telewizyjnych seriali, co świadczy o ich popularności.



Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", aktorski remake filmu "Lilo i Stitch" miałby trafić od razu na platformę Disney+, choć niewykluczona jest też premiera kinowa. Studio Disneya prowadzi rozmowy z Johnem M. Chu, który jest głównym kandydatem do wyreżyserowania remake'u. Chu to twórca, któremu rozgłos przyniosła komedia "Bajecznie bogaci Azjaci".

Producentami nowej wersji "Lilo i Stitcha" będą Dan Lin i Jonathan Rideback, producenci odpowiedzialny za kasowy sukces podobnego remake’u "Aladyna". Film z Willem Smithem w roli tytułowego dżina zarobił w kinach ponad miliard dolarów. Trwają poszukiwania scenarzysty, który zajmie się wstępnym szkicem scenariusza napisanym przez Mike’a Van Waesa.

John M. Chu pracuje już nad inną produkcją platformy Disney+, serialową kontynuacją popularnego filmu przygodowego "Willow". Na kinową premierę czeka z kolei inny jego film, adaptacja musicalu Lina-Manuela Mirandy "In the Heights".