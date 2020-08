Powstanie ekranizacja "Wyrwy" Wojciecha Chmielarza

Trwa dobra passa jednego z najpopularniejszych polskich autorów ostatnich lat. Kolejna jego powieść doczeka się ekranizacji. Za scenariusz i reżyserię "Wyrwy" Wojciecha Chmielarza będą odpowiedzialni twórcy "Watahy" i "W głębi lasu".

"Wyrwę" wyreżyseruje Bartosz Konopka /Michał Wargin /East News

Informację o tym, że Dom Produkcyjny Wiernik PRO kupił prawa do ekranizacji "Wyrwy", przekazało w czwartek wydawnictwo Marginesy. Scenariusz ekranizacji powieści napisze współtwórca "Watahy" Piotr Szymanek, a reżyserią zajmie się Bartosz Konopka, współautor netfliksowego "W głębi lasu" na podstawie prozy Harlana Cobena i twórca nominowanego do Oscara "Królika po berlińsku".



"+Wyrwa+ jest zaskakująco przewrotną opowieścią. Główny bohater przeżywa utratę żony, ale ta tragedia go nie pogrąża, tylko mobilizuje do nowego życia. Rozbija dawne iluzje, zmusza do zawalczenia o siebie, pójścia na całość, bez planu i oczekiwań. Chcemy wierzyć w takie paradoksalne odkupienie. Nagrodą za odwagę Macieja jest historia na poły kryminalna, na poły przygodowa, po której każdy z nas może się poczuć mniej samotny w świecie" - powiedział Bartosz Konopka.

"Wyrwa" to kolejny po "Żmijowisku" thriller psychologiczny Wojciecha Chmielarza, który doczeka się ekranizacji. Emitowane na Canal+ "Żmijowisko" wyreżyserował Łukasz Palkowski, a w główne role wcielili się m.in. Paweł Domagała, Agnieszka Żulewska, Cezary Pazura i Piotr Stramowski.