Bohaterami "Blind Spot" jest troje najlepszych przyjaciół: Edie, Jake i Ryan. Od czasów dzieciństwa wspólnie stawiają oni czoła całemu światu. Kiedy Jake zostaje brutalnie zamordowany, a Ryan oskarżony o to morderstwo, Edie po raz pierwszy w życiu zostaje sama. Pogrążona w żałobie i mieszkająca w domu na uboczu, który dzieliła wspólnie z Jakiem, boi się, że w końcu dopadnie ją przeszłość. Nie bez powodu. Ktoś cały czas ich obserwował i czekał na odpowiedni moment, by zaatakować - czytamy w oficjalnym opisie fabuły noweli.

Blumhouse Television to oddział należącego do Jasona Bluma studia Blumhouse specjalizującego się w kinie gatunkowym. Telewizyjny oddział tej firmy skupiony jest na realizacji filmów dla platform streamingowych. To właśnie to studio pracuje obecnie nad ekranizacją opowiadania Stephena Kinga "Telefon pana Harrigana", która powstaje dla Netfliksa.

"Jestem szczęśliwa, że książka 'Blind Spot' zostanie przeniesiona na ekran. Wierzę, że studia Blumhouse i należące do Carli Hacken Paper Pictures są idealne do adaptacji tej mrocznej, przerażającej historii. Jestem ogromną fanką inteligentnych horrorów studia Blumhouse takich jak 'Uciekaj!' czy 'Niewidzialny człowiek' , uwielbiam też ich telewizyjne produkcje. 'Ostre przedmioty' były wspaniałe" - powiedziała Hawkins cytowana przez portal "Variety".

"Jestem ogromną fanką Pauli Hawkins. Odkąd przeczytałam tę chwytliwą historię, wiedziałam, że chcę stworzyć film na jej podstawie" - powiedziała Carla Hacken. Wielbicielem twórczości pisarki jest też Chris McCumber z Blumhouse Television. "Porywająca fabuła Pauli wciąga w ten pełny napięcia świat, w którym postaci są bardzo realne, a rozwiązanie trafia w dziesiątkę" - stwierdził.