Powstanie amerykański remake "Bożego Ciała" Jana Komasy

Rozpoczęły się rozmowy w sprawie zakupu praw do amerykańskiego remake’u "Bożego Ciała". Negocjacje jeszcze trwają, ale wiadomo już, że planowane jest przełożenie filmu Jana Komasy i scenariusza Mateusza Pacewicza na 8-odcinkowy serial, prawdopodobnie dla jednej z platform streamingowych w USA - informuje producent filmu Leszek Bodzak.

Bartosz Bielenia w filmie "Boże Ciało" /Andrzej Wencel/Aurum Films /materiały dystrybutora

"Na tym etapie nie mogę ujawniać zbyt wielu szczegółów. Rozmowy na temat amerykańskiego remake’u podjął z nami poważny producent, mający w swoim dorobku między innymi jeden z najważniejszych i najpopularniejszych seriali ostatnich lat. Dostrzegł on w "Bożym Ciele" potencjał na serial, który może mieć nawet 3 sezony. Czas pokaże co z tego wyniknie, ale cieszę się, że te rozmowy potwierdzają uniwersalny charakter naszego filmu i to, że opowiedziana w nim historia porusza widzów na całym świecie" - ujawnia producent "Bożego Ciała", Leszek Bodzak.



Film Komasy zyskał już szerokie uznanie na prestiżowych festiwalach m.in. w Wenecji i Toronto. Po pierwszych pokazach w światowych mediach ukazało się mnóstwo entuzjastycznych recenzji, a w serwisie Rotten Tomatoes "Boże Ciało" oceniane jest aż na 89%. W miniony weekend dzieło Jana Komasy uhonorowano także nagrodą Silver Star dla najlepszego filmu 3. edycji El Gouna Film Festival w Egipcie. Za najlepszego aktora uznano Bartosza Bielenię.



Światowa premiera "Bożego Ciała" odbyła się na Festiwalu w Wenecji, gdzie film otrzymał aż dwie nagrody: Europa Cinemas Label i Inclusive Award Edipo Re. Dzieło Jana Komasy - twórcy hitów "Miasto 44" i "Sala samobójców", zostało także zaprezentowane w sekcji Contemporary World Cinema w ramach Festiwalu Filmowego w Toronto - największej i najważniejszej imprezie tego typu w Ameryce Północnej. Azjatycka premiera obrazu odbędzie się natomiast na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Busan w Korei Południowej.



"Boże Ciało" triumfowało również podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie twórcy zdobyli aż dziesięć nagród, w tym: za najlepszy scenariusz, reżyserię, najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Filmowi przyznano również cenne wyróżnienia środowiskowe - Nagrodę Publiczności, Dziennikarzy oraz Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.



W połowie września polska Komisja Oscarowa powołana przez dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego zdecydowała, że "Boże Ciało" będzie reprezentować Polskę w wyścigu po Oscary w kategorii najlepszy film międzynarodowy.



"Boże Ciało" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej.



Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że chłopakowi grunt zaczyna palić się pod nogami. Rozdarty pomiędzy sacrum i profanum bohater znajduje jednak w swoim życiu nowy, ważny cel. Postanawia go zrealizować, nawet jeśli jego tajemnica miałaby wyjść na jaw...



Najnowszy film Jana Komasy do kin trafi 11 października.