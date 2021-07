Powstaną trzy części "Egzorcysty". Będą kosztować 400 milionów dolarów

"Donna Langley, szefowa studia Universal, razem z serwisem streamingowym Peacock należącym do NBCUniversal, dokonają zakupu, który ma być ogłoszony jeszcze w tym tygodniu. Potwierdzają to trzy osoby zaznajomione z projektem. Ludzie ci, którzy proszą o anonimowość w sytuacji, gdy umowa wciąż pozostaje tajemnicą, twierdzą, że umowa będzie warta mniej więcej tyle, ile niedawno zapłacił Netflix za dwie kontynuacje filmu 'Na noże', czyli 465 milionów dolarów" - czytamy w gazecie "The New York Times". Aktualnie prawa do "Egzorcysty" znajdują się w rękach studia Morgan Creek Entertainment.



Reżyserem pierwszej części nowego "Egzorcysty" jest David Gordon Green. Jego nazwisko w kontekście tego projektu uwiarygodnia informacje, które pojawiają się w mediach. To właśnie Green wyreżyserował "Halloween" z 2018 roku, który był bezpośrednią kontynuacją oryginalnego filmu Johna Carpentera z 1978 roku. Film ten ignorował wszystkie kontynuacje filmu Carpentera i podobnie będzie w przypadku "Egzorcysty", co potwierdził już reżyser. Nowa seria "Halloween" liczyć będzie w sumie trzy filmy, dlatego trudno się dziwić, że z "Egzorcystą" może być podobnie.

Jak informuje "The New York Times", w głównej roli w nowym "Egzorcyście" zobaczymy Lesliego Odoma Jra ("Hamilton", "Na noże 2"). Swoją rolę z oryginalnego "Egzorcysty" z 1973 roku ma powtórzyć Ellen Burstyn. W filmie wyreżyserowanym przez Williama Friedkina wcieliła się ona w rolę aktorki Chris MacNeil, której 12-letnia córka Regan została opętana przez demona Pazuzu. Odom Jr. wcieli się w filmie Greena w rolę ojca opętanego dziecka, który stara się odnaleźć MacNeil, by mu pomogła.

Premiera pierwszej części "Egzorcysty" ma pojawić się w kinach w 2023 roku na 50-lecie premiery filmu Friedkina. W myśl zapowiadanej umowy, dwie kolejne części mają trafić na platformę streamingową Peacock.

