​Powstaną ekranizacje niepublikowanych dotąd dzieł Michaela Crichtona

Zmarły w 2008 roku Michael Crichton to autor wielokrotnie przenoszonych na ekran powieści, wśród których były m.in. "Park jurajski", "Kongo" czy "W sieci". Był również scenarzystą m.in. "Świata Dzikiego Zachodu", na podstawie którego powstał popularny serial "Westworld". Jak się okazuje, Crichton pozostawił po sobie również nieopublikowane do tej pory dzieła. Teraz staną się one podstawą filmów i seriali.

Michael Crichton pozostawił po sobie również nieopublikowane do tej pory dzieła /Leonardo Cendamo /Getty Images

Jak informuje portal "The Wrap", dysponująca prawami do dzieł zmarłego autora firma CrichtonSun podpisała z firmą Range Media Partners umowę, na podstawie której powstaną seriale telewizyjne i filmy kinowe oparte na podstawie niepublikowanych manuskryptów Crichtona. Nie zostały podane żadne szczegóły odnośnie tematyki zapowiadanych produkcji.



Na czele założonej w 2014 roku CrichtonSun stoi wdowa po pisarzu, Sherri Crichton. Zadaniem firmy jest kontynuowanie dziedzictwa Michaela Crichtona i zapewnienie jego powieściom miejsc na listach bestsellerów. Kilka z nich wydano już po jego śmierci. To m.in. "Pod piracką flagą" czy "Micro". Z kolei inne kontynuowane są przez innych autorów, tak jak m.in. wydana w ubiegłym roku "The Andromeda Evolution" Daniela H. Wilsona, czyli kontynuacja bestsellerowej powieści Crichtona "Andromeda znaczy śmierć". Trafiła ona do księgarń dokładnie 50 lat po premierze książki Crichtona.

"Jesteśmy podekscytowani nawiązaniem współpracy z firmą Range Media Partners, która podziela naszą pasję zachowania dziedzictwa Michaela. Będziemy szukać obdarzonych wyobraźnią twórców, którzy zajmą się ożywieniem oryginalnych wizji mojego męża dla widzów i czytelników na całym świecie" - stwierdziła Sherri Crichton w oświadczeniu na temat nowe projekty na podstawie twórczości jej męża.

Ostatnie projekty nakręcone w oparciu o dzieła Michaela Crichtona to animowany serial Netfliksa "Park Jurajski: Obóz kredowy" oraz czekający na premierę film "Jurrasic World: Dominion", który ma trafić do kin 10 czerwca 2022 roku.