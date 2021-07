Powstaje trzecia część kultowego filmu "Clerks - Sprzedawcy"

Długie piętnaście lat minęło od premiery kontynuacji legendarnego filmu "Clerks - Sprzedawcy". Od tamtej pory twórca obydwu filmów, Kevin Smith, powracał do tematu trzeciej części serii. Kilka razy próbował ją nawet nakręcić, ale bez skutku. Wiele wskazuje na to, że teraz mu się to uda. Studio Lionsgate ogłosiło, że nabyło prawa do "Sprzedawców", a w przyszłym miesiącu mają ruszyć zdjęcia do trzeciej części.

Brian O'Halloran i Rosario Dawson w scenie z filmu "Clerks: Sprzedawcy 2"

"Clerks - Sprzedawcy" z 1994 roku to jeden z największych hitów amerykańskiego kina niezależnego. Nakręcony za niecałe 28 tysięcy dolarów, które z własnej kieszeni wyłożył jego twórca, zarobił w kinach ponad 3 miliony dolarów. Fabułę filmu stanowiły głównie rozmowy o życiu prowadzone przez dwóch głównych bohaterów filmu, Dantego i Randala, którzy pracują w sklepie spożywczym i wypożyczalni kaset wideo.

Film rozpoczął karierę filmową Smitha, a w 2006 roku trafił do mainstreamu za sprawą kontynuacji, filmu "Clerks: Sprzedawcy 2". Scenariusz trzeciej części filmu ponownie napisał Kevin Smith, który teraz po raz kolejny stanie za kamerą. Zadbał on o to, aby w filmie "Clerks - Sprzedawcy 3" wystąpili odtwórcy ról Randala i Dantego: Jeff Anderson i Brian O'Halloran. Role Jaya i Milczącego Boba powtórzą Jason Mewes i sam Kevin Smith. W filmie wystąpi też Rosario Dawson, która dołączyła do obsady w drugiej części filmu.

"Jest takie powiedzenie w filozofii Dao, które brzmi mniej więcej tak: 'Wielkością jest podążanie. Podążanie prowadzi daleko. A będąc daleko, w końcu wrócisz'. Dziękuję studiu Lionsgate za to, że będę mógł powrócić tam, gdzie zacząłem. Razem z prawie całą oryginalną obsadą. I po raz pierwszy od 1993 roku nakręcimy cały film w New Jersey. Będzie to oda do trwałości kina, jak i zaradności, ale i szaleństwa filmowych gawędziarzy. Wiele lat temu Dante i Randal uczynili mnie filmowcami. Czas odwdzięczyć się im za tę przysługę" - napisał w oświadczeniu Kevin Smith.

Fabułę trzeciej części serii napędzi poważny atak serca, po którym Randal namawia swoich kolegów sprzedawców - Dantego, Eliasa, Jaya i Milczącego Boba - do zrobienia filmu, który unieśmiertelni jego życie w sklepie spożywczym, od którego wszystko się zaczęło - czytamy w oficjalnym opisie filmu. Inspiracją do napisania scenariusza dla Smitha był atak serca, który on przeszedł w 2018 roku. Zgodnie z tym, co mówił później filmowiec, 80 proc. takich przypadków jak jego kończy się śmiercią.