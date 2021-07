Powstaje serialowy prequel "Grease"

Fani musicalu "Grease" z Johnem Travoltą i Olivią Newton-John w rolach głównych czekali na tę informację od dawna. Projekt serialowego prequela "Grease" planowany był pierwotnie przez platformę streamingową HBO Max, potem przeszedł w ręce platformy Paramount+, by otrzymać tam nowy tytuł: "Grease: Rise of the Pink Ladies" ("Grease: Początki Różowych Panienek"). Teraz koncern ViacomCBS dał zielone światło na produkcję tego 10-odcinkowego serialu.

"Grease: Rise of the Pink Ladies" to pierwszy duży projekt platformy streamingowej Paramount+ od czasu, gdy na jej czele stanęła Nicole Clemens. Akcja serialu ma się rozgrywać na cztery lata przed wydarzeniami z filmu "Grease". "Zanim świat opanował rock’and’roll, zanim T-Birdy były najpopularniejszymi samochodami w szkole, cztery znudzone dziewczyny uważane za wyrzutki, mają odwagę bawić się na własnych warunkach. Wywołując panikę moralną, która na zawsze odmieni liceum Rydell High" - czytamy w oficjalnym opisie fabuły serialu.



W role oryginalnych Różowych Panienek w filmie "Grease" z 1978 roku wystąpiły Stockard Channing, Didi Conn, Dinah Manoff oraz Jamie Donnelly. Ta swawolna grupa swoją nazwę zawdzięcza różowym kurtkom, z którymi w szkole się nie rozstają.

Oczekiwanie na rozpoczęcie produkcji serialu "Grease: Rise of the Pink Ladies" trwało dwa lata. W 2019 roku produkcją serialu miała zająć się platforma HBO Max. Projekt został jednak porzucony, gdy nowy szefem HBO został Casey Bloys. Z okazji skorzystała platforma Paramount+, gdzie teraz będzie można zobaczyć tę produkcję. Nowy producent serialu zdecydował się na zmianę jego tytułu. Projekt w HBO był rozwijany jako "Grease: Rydell High". Wskazywało to, że pojawi się w nim większość postaci oryginalnego filmu, które poznamy kilka lat wcześniej. Nowy tytuł wskazuje jasno, że głównymi bohaterkami będą Różowe Panienki, czyli Rizzo, Marty, Jan i Frenchy.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na obsadę stanowiska showrunnera serialu. Funkcję tę nadal pełni autorka jego scenariusza Annabel Oakes ("Atypowy"). Studio Paramount przygotowuje projekt jeszcze jednego prequela musicalu "Grease". Będzie to fabularny film zatytułowany "Summer Lovin’", który wyreżyseruje Brett Haley.