Powstaje remake "Dzieci kukurydzy"

Począwszy od 1984 roku, kiedy to do kin trafiła ekranizacja "Dzieci kukurydzy" Stephena Kinga, w sumie do tej pory nakręcono aż dziesięć części tej serii. To najwyraźniej dobry moment do tego, żeby powiedzieć "stop" i zacząć wszystko od początku. Do takiego wniosku doszedł Kurt Wimmer, twórca głośnego "Equilibrium", który pomimo pandemii kręci w Australii zdjęcia do nowej wersji tego opowiadania.

"Dzieci kukurydzy"to film kultowy. Tak też będzie z jego nową wersją? /New World Releasing/Courtesy Everett Collection /East News

O kręconym właśnie remake'u donosi serwis "The Hollywood Reporter" w materiale poświęconym produkcjom, których ekipy pomimo pandemii COVID-19 wciąż kontynuują zdjęcia. Jedną z nich jest właśnie produkowany przez Lucasa Fostera (producenta niedawnego "Le Mans '66"), remake "Dzieci kukurydzy". Zdjęcia do filmu kręcone są na przedmieściach Sydney.

Autorom filmu udało się uzyskać od władz pozwolenie na kontynuację zdjęć, pomimo wprowadzonych tam obostrzeń, które zabraniają zgromadzeń powyżej dwóch osób. Pomógł w tym fakt, że produkcja ma status niezależnej, z którą nie jest związane żadne duże studio filmowe. Zdjęcia kręcone są w plenerach, a całą obsadę i ekipę filmową stanowią miejscowi. Miejscowe władze są na bieżąco informowane o przebiegu produkcji.

Opowiadanie Kinga po raz pierwszy ukazało się na łamach czasopisma "Penthouse" w 1977 roku. Rok później znalazło się w antologii opowiadań "króla horroru" zatytułowanej "Nocna zmiana". Jak wiele utworów mistrza, także i "Dzieci kukurydzy" zwróciły uwagę twórców kina. W 1984 roku powstała ekranizacja tej opowieści, wyreżyserowana przez Fritza Kierscha. Wśród kolejnych części znalazł się też pierwszy remake oryginału nakręcony dla telewizji w 2009 roku. Ostatni raz tytułowe dzieci kukurydzy zaatakowały w 2018 roku.

Bohaterami opowiadania jest małżeństwo, które w drodze na wakacje w Kalifornii zostaje zmuszone do przymusowego postoju w leżącym w Nebrasce niewielkim miasteczku Gatlin. Otoczona polami kukurydzy mieścina skrywa mroczną tajemnicę. Przed laty zamordowano tu wszystkich mieszkańców powyżej dziewiętnastego roku życia.