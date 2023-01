Powstaje nowa wersja "Pogromców duchów". W obsadzie gwiazdy oryginału!

Wiadomości

Wielbicieli "Pogromców duchów" zaskoczyć mogą dwie sensacyjne informacje związane z planowaną nową odsłoną tego filmowego cyklu. Jak dowiedział się nieoficjalnie dziennik "The Sun", w kolejnej produkcji w epizodycznych rolach wystąpią gwiazdy dwóch pierwszych części "Pogromców duchów" - Sigourney Weaver, Bill Murray i Dan Aykroyd. Co więcej, akcja filmu z Nowego Jorku ma przenieść się do Londynu.

Zdjęcie Dan Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver, Bill Murray i Ernie Hudson w oryginalnych "Pogromcach duchów" / Columbia Pictures/Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images