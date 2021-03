Powstaje nowa "Czerwona Sonja"

Nabierają rozpędu prace nad rebootem przygodowego filmu fantasy "Czerwona Sonja". Postać tytułowej wojowniczki po raz pierwszy pojawiła się na kartach komiksu o Conanie Barbarzyńcy. Jej przygody zostały przeniesione na duży ekran w postaci filmu z 1985 roku zatytułowanego "Czerwona Sonja", w którym rolę główną zagrała Brigitte Nielsen. Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", scenariusz rebootu tej produkcji napisze Tasha Huo.

Reklama

Kto zastąpi Brigitte Nielsen w roli tytułowej? /M.G.M/UNITED ARTIST/SCHAPIRO, STEVE/Album Online /East News

Tasha Huo jako scenarzystka pracuje właśnie nad inną produkcją poświęconą legendarnej kobiecej postaci popkultury - jest showrunnerką powstającego właśnie serialu animowanego na podstawie gry "Tomb Raider", którego bohaterką jest Lara Croft. Produkcja ta przygotowywana jest dla Netfliksa. Również dla Netfliksa Tasha Huo napisała scenariusz serialowego prequela "Wiedźmina" - "The Witcher: Blood Origin".



Prace nad nową wersją "Czerwonej Sonji" trwają przynajmniej od dekady. Reżyserią filmu miał zająć się Bryan Singer, twórca takich filmów jak "Podejrzani" czy "Bohemian Rhapsody". Został jednak oskarżony o molestowanie seksualne i gwałty na nieletnich aktorach i odsunięto go od produkcji. Jego miejsce zajął Joey Soloway ("Transrodzic"), który napisze scenariusz razem z Huo.

Reklama

"Kocham Czerwoną Sonję od zawsze. To dla mnie zaszczyt, że będę mógł wyreżyserować historię stworzoną przez Tashę i rozpocząć tę kinową podróż. Nie było lepszego momentu w historii naszego świata, by zaprezentować sposób sprawowania władzy przez tę bohaterkę oraz jej połączenie z naturą i naszą planetą. To starożytna bohaterka z epicką historią, której przeniesienie na duży ekran było moim marzeniem jako filmowca. Nie mogę się już doczekać współpracy z Tashą" - zapewnił Soloway.

"Jesteśmy podekscytowani możliwością pokazania Czerwonej Sonji światu. Trochę to trwało, jednak Joey Soloway u steru opowieści o tej feministycznej ikonie to perfekcyjny przepis na magiczną przygodę, której właśnie teraz potrzeba światu" - dodał jeden z producentów filmu, Jonathan Younger.

Pierwsza ekranizacja komiksu o Czerwonej Sonji okazała się kasową klapą. Zamiarem twórców filmu z 1985 roku było zdyskontowanie sukcesu wcześniejszych opowieści fantasy, filmów o Conanie. Pomimo udziału w filmie Arnolda Schwarzeneggera, w amerykańskich kinach zarobił on jedynie niecałe 7 milionów dolarów przy prawie 18 milionach budżetu. Film został też nominowany do trzech Złotych Malin. Jedną z tych niechlubnych statuetek otrzymała Brigitte Nielsen, którą wyróżniono w kategorii "najgorsza nowa gwiazda".