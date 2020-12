Powstaje kolejny film o Muhammadzie Alim

Legendarny pięściarz był już bohaterem wielu filmów fabularnych i dokumentalnych, a na premierę czeka kolejny, zatytułowany „One Night in Miami”. To jednak nie zniechęciło szefów studia Searchlight Pictures, które rozpoczęło przygotowania do realizacji kolejnej produkcji o Muhammadzie Alim. Film ten ma być poświęcony jednemu z najważniejszych epizodów w życiu pięściarza – jego odmowie służby wojskowej podczas wojny w Wietnamie.

Muhammad Ali na ringu w 1977 roku /Focus on Sport /Getty Images

Jak informuje portal "Variety", projekt filmu został oparty na motywach książki autorstwa Leigh Montville’a zatytułowanej "Sting Like a Bee: Muhammad Ali vs. The United States of America" ("Żądl jak pszczoła: Muhammad Ali kontra Stany Zjednoczone Ameryki Północnej"). Skupia się ona na kulturowych i politycznych skutkach decyzji Aliego. W 1967 roku pięściarz został skazany za odmowę służby wojskowej, powołując się na swoją islamską wiarę. Film pokaże ten moment zwrotny w karierze pięściarskiego mistrza świata, który sprawił, że Ali zaryzykował swoją karierę (zawieszono mu wtedy licencję bokserską), a nawet wolność.

Wideo "One Night in Miami...": Official Trailer

Scenariusz filmu napisał Phillip Howze, autor scenariuszy do odcinków takich seriali jak m.in. "Mindhunter" i "The Eddy" z Joanną Kulig w jednej z ról głównych. Film wyreżyseruje Shola Amoo. Będzie to trzeci film w jego karierze po "A Movie Image" i zeszłorocznym "Ostatnim drzewie".



Tytuł książki, na podstawie której oparty zostanie film Amoo, zapożyczony został ze słów Muhammada Aliego. 22-letni kandydat do tytułu mistrza świata, wówczas jeszcze Cassius Clay, przechwalał się przed walką z ówczesnym mistrzem Sonnym Listonem, że "będzie unosił się jak motyl i żądlił jak pszczoła". W tym samym 1964 roku Clay zmienił nazwisko na Muhammad Ali i dołączył do organizacji znanej jako Naród Islamu. Dwa lata później został powołany do armii. Po odmowie służby wojskowej został skazany na pięć lat więzienia, grzywnę w wysokości 100 tysięcy dolarów oraz trzyletnie zawieszenie w prawach sportowca. Więzienia udało mu się uniknąć, wrócił też do sportu.



W ubiegłym roku stacja HBO wyemitowała poświęcony legendarnemu bokserowi trzygodzinny film "Nazywam się: Muhammad Ali", który reżyserował Antoine Fuqua. Można go zobaczyć na HBO GO.