Powstaje kolejny film o Draculi

Dzień bez informacji na temat nowej produkcji o Draculi jest dniem straconym. Jak dowiedział się portal "The Hollywood Reporter", Karyn Kusama wyreżyseruje nową wersję filmu o najsłynniejszym wampirze wszech czasów.

Pomysł na wskrzeszenie klasycznych filmowych potworów i stworzenie nowego uniwersum nazwanego Monsterverse powstał kilka lat temu. Szybko jednak upadł. Powodem była słabe wyniki finansowe filmu "Mumia" z Tomem Cruise’em w 2017 roku. O wiele lepiej poradził sobie nakręcony niejako mimochodem tegoroczny "Niewidzialny człowiek", który jest nie tylko hitem kasowym, ale też zbiera dobre recenzje.

Sprawił on, że studio Universal planuje kolejne filmy o klasycznych potworach. Nie będą one jednak tworzone w ramach Monsterverse. Każdy z nich ma być pojedynczym filmem z wyważonym budżetem. Produkcje nie będą połączone w ramach jednego uniwersum.

Na pierwszy ogień idzie "Dracula". Film o krwiopijcy zrealizuje studio Blumhouse odpowiedzialne za sukces "Niewidzialnego człowieka". Projekt nie został jeszcze zakupiony przez studio Universal, ale nic nie wskazuje na to, by powstał dla innego dużego studia filmowego. Nie jest to jednak wykluczone, gdyż prawa do postaci Draculi objęte są domeną publiczną.

Podobnie do "Niewidzialnego człowieka", akcja nowego filmu o Draculi dziać się będzie w czasach współczesnych. Podobnie było w przypadku niedawnego trzyodcinkowego serialu "Dracula", w którym główną rolę zagrał Claes Bang. Film wyreżyseruje Karyn Kusama, autorka świetnego "Zaproszenia", a scenariusz napiszą jej stali współpracownicy - Phil Hay i Matt Manfredi. Nie wiadomo jeszcze, kto zagra Draculę.

Postać Draculi przeżywa ostatnio prawdziwy renesans popularności. W przygotowaniu jest też serial "The Brides", w którym w roli Draculi zobaczymy Gorana Visnjica. Plotkuje się też o innym filmie o Draculi, którego miałby zagrać Benedict Cumberbatch.