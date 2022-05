O samym filmie wiadomo niewiele. Szczątkowe informacje na jego temat można znaleźć na portalu IMDb. Jest tam kilka zdjęć z planu oraz krótki opis fabuły. Czytamy w nim, że film jest horrorem opowiadającym na nowo słynną legendę o Kubusiu Puchatku. W angielskim opisie fabuły zwraca uwagę słowo "Poo". Trudno powiedzieć, czy to zamierzony zabieg, czy przypadkowa literówka. W angielskiej wersji Kubuś Puchatek to Winnie the Pooh. Słowo "Poo" oznacza zaś "kupę".

Wśród bohaterów horroru "Winnie the Pooh: Blood and Honey" nie zobaczymy Tygryska. Postać ta pojawiła się dopiero w wydanej w 1928 roku "Chatce Puchatka", stąd nie obejmuje jej domena publiczna. Warto też wspomnieć, że prawa do najpopularniejszego wizerunku Kubusia Puchatka i jego przyjaciół wciąż należą do studia Disneya, które nabyło je w 1961 roku. Jak zatem słynny miś będzie wyglądał w nadchodzącym horrorze? O tym można się przekonać, oglądając kadry na profilu filmu na portalu IMDb. Kubuś przypomina postać z krwawego slashera. Podobnie jest z Prosiaczkiem, który na fotosach paraduje z ogromnym młotem. Nie są to postaci, które chciałoby się spotkać na ścieżce w Stumilowym Lesie.

Reżyserem i autorem scenariusza filmu "Winnie the Pooh: Blood and Honey" jest Rhys Frake-Waterfield. Jego filmografia nie jest bogata. Na jego profilu na portalu IMDb wymieniono jedynie pracę nad efektami wizualnymi do filmu "The Area 51 Incident". W rolach głównych w jego debiutanckim filmie występują: Amber Doig-Thorne, Danielle Scott, Maria Taylor, Danielle Ronald i May Kelly. W roli Kubusia zobaczymy Craiga Davida Dowsetta, a w postać Prosiaczka wcielił się Chris Cordell. Nieznana jest data premiery filmu.

