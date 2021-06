Powstaje gra na motywach "Zawrotu głowy"

Gry komputerowe oparte na motywach popularnych filmów to nic nowego. Jednak ta przygotowywana przez francuską firmę Pendulo Studios zwraca uwagę źródłem inspiracji. To klasyczny kryminał Alfreda Hitchcocka "Zawrót głowy".

"Zawrót głowy" to jeden z najwybitniejszych filmów Alfreda Hitchcocka /AF Archive/Mary Evans Picture Library /East News

Akcja nakręconego w 1958 roku "Zawrotu głowy" rozgrywa się w San Francisco. James Stewart wciela się w nim w rolę cierpiącego na lęk wysokości detektywa. Na zlecenie swojego przyjaciela śledzi jego żonę, która ma skłonności samobójcze (Kim Novak). Kiedy pewnego dnia udaje mu się uratować ją przed skokiem do zatoki, uświadamia sobie, że ta piękna, tajemnicza kobieta stała się obiektem jego obsesyjnego pożądania - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu Hitchcocka.



Pomimo tytułu - "Alfred Hitchcock - Vertigo" - gra nie będzie bezpośrednią adaptacją oryginalnego filmu. Jak donosi portal "IndieWire", zapowiadana jako psychologiczny thriller gra, przedstawi oryginalną historię obsesji, pamięci, manipulacji i szaleństwa. Jej bohaterami będzie troje grywalnych bohaterów. Wydawca gra zdradza, że znajdą się w niej równoległe linie czasowe, które zostaną wykorzystane do oddzielenia rzeczywistości od zwodniczych wspomnień.



Pisarz Ed Miller wychodzi bez szwanku z wypadku samochodowego, do którego doszło w leżącym w Kalifornii Brody Canyon. Choć we wraku samochodu nie zostaje odnaleziony nikt inny, Miller upiera się, że podróżował nim razem z żoną i córką. Z powodu traumy wywołanej tym wydarzeniem, pisarz zaczyna cierpieć na silne zawroty głowy. Wraz z rozpoczęciem terapii, stara się odkryć, co naprawdę wydarzyło się feralnego dnia wypadku - czytamy w oficjalnym opisie gry "Alfred Hitchcock - Vertigo".

"To oczywiste, że film Hitchcocka był dla nas głównym źródłem inspiracji. Dotyczy to motywów powtarzających się w grze, jej narracji, a nawet zastosowanych przez nas technik wizualnych, które wyraźnie odzwierciedlają techniki filmowe stosowane przez Hitchcocka. 'Zawrót głowy' nie jest jednak naszym jedynym punktem odniesienia. Rdzeniem naszej narracji jest terapia" - mówi Josue Monchan z Pendulo Studios. Premiera gry zaplanowana została na koniec tego roku.