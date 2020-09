Powstaje film o świecie, w którym wszyscy są brzydcy i muszą mieć operację plastyczną

„Uglies”, czyli „Brzydcy”, to tytuł nowego filmu, którego reżyserem jest McG („Aniołki Charliego”, „Terminator – Ocalenie”). Produkcja, oparta na motywach książki Scotta Westerfelda pod tym samym tytułem, opowie o świecie przyszłości, w którym każda osoba po ukończeniu szesnastego roku życia musi poddać się operacji plastycznej. W roli głównej w filmie produkowanym przez Netfliksa wystąpi Joey King.

Tally nie może się już doczekać swoich szesnastych urodzin. Tego dnia w jej świecie każdy przechodzi operację, która zmienia przeciętnych, brzydkich nastolatków w doskonałych ślicznych, żyjących w supernowoczesnym raju, gdzie jedynym zajęciem jest wieczna zabawa. Tymczasem Shay, nowa przyjaciółka Tally, nie podziela jej entuzjazmu i zamiast poddać się przemianie, woli zaryzykować ucieczkę z miasta. Po jej zniknięciu Tally odkrywa, że nawet w raju nie wszystko jest śliczne. Musi wybierać: albo odszuka Shay i zdradzi władzom miejsce jej pobytu, albo nigdy nie stanie się piękna. Decyzja, którą podejmie, na zawsze odmieni jej świat - czytamy w oficjalnym opisie książki "Brzydcy".



Jeśli ekranizacja tej powieści odniesie sukces, niewykluczone, że w przyszłości doczekamy się kolejnych filmowych wersji tego książkowego cyklu. W jego skład wchodzą jeszcze powieści "Śliczni", "Wyjątkowi", "Nieważcy" oraz niewydane w Polsce "Impostors", "Shatter City" i czekająca na premierę "Mirror’s Edge".



W rolę głównej bohaterki "Brzydkich" wcieli się Joey King. Dla tej popularnej młodej aktorki nie będzie to pierwsza współpraca z Netfliksem. Wcześniej wystąpiła już w dwóch częściach wyprodukowanej przez tę platformę młodzieżowej komedii romantycznej "The Kissing Booth", której trzecia część jest właśnie w trakcie zdjęć. Według informacji podanych przez portal "Deadline", King to wielka fanka powieści Westerfelda i to ona przekonała władze Netfliksa, że warto przenieść ją na ekran.

Adaptacją książki "Brzydcy" na potrzeby scenariusza filmu zajmie się Krista Vernoff, która wcześniej pracowała m.in. przy serialach "Czarodziejki", "Shameless: Niepokorni" oraz "Chirurdzy".