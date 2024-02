Powstaje film o legendzie kina. Nie do wiary, kto go zagra

Bruce Lee bohaterem filmu

Ang Lee i jego syn Mason przygotowywali się do tego projektu od lat.



"Nieakceptowany zarówno jako Amerykanin, jak i Chińczyk Bruce Lee był symbolicznym pomostem między Wschodem i Zachodem. Przedstawił kung fu światu, był naukowcem sztuk walki, a także wyjątkowym artystą. Zrewolucjonizował nie tylko sztuki walki, ale również kino" - wyjaśniał podczas wywiadu z portalem Deadline reżyser.

"Czuję, że muszę opowiedzieć tę historię. Opowiedzieć o tym wspaniałym, wyjątkowym człowieku, który pomimo filigranowej postury posiadał w sobie niezwykłą siłę. I który dzięki nieprawdopodobnie ciężkiej pracy zamienił swoje marzenia w rzeczywistość" - dodał.



Ang Lee to laureat Oscarów za filmy "Tajemnica Brokeback Mountain" i "Życie Pi". Ma na koncie również takie produkcje, jak: "Rozważna i romantyczna", "Przyczajony tygrys, ukryty smok", "Ostrożnie, pożądanie" czy "Hulk". Jego filmografię zamyka "Bliźniak" z 2019 roku. Jego syn Mason wystąpił między innymi w komedii "Kac Vegas w Bangkoku". Ma również na koncie role w "Limbo" i "Who Killed Cock Robin".

Bruce Lee: Życiorys

Bruce Lee urodził się 27 listopada 1940 roku w San Francisco. Kiedy miał trzy miesiące, wraz z rodzicami przeprowadził się do Hongkongu. Wtedy też po raz pierwszy pojawił się w filmie - trzymany na rękach przez ojca, który był aktorem, w dramacie "Golden Gate Girl". W wieku pięciu lat Lee zagrał w dramacie "The Birth of Mankind", a jako ośmiolatek wystąpił w filmie "Fu gui fu yun".

Gdy miał 13 lat, zaczął trenować kung-fu, a kilka lat później także boks. Pod koniec lat 50. z rodziną wrócił do Stanów Zjednoczonych i ponownie zamieszkali w San Francisco. W USA Lee rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Waszyngtońskim. W 1963 r. opublikował swoją pierwszą książkę na temat kung-fu, otworzył też szkołę kung-fu pod nazwą "Jun Fan Gung-Fu Institute". Wkrótce stworzył własny styl Jeet Kune Do.

Zagrał w ponad 30 filmach, serialach i programach telewizyjnych, z których najbardziej znane są te nakręcone po 1964 r., gdy powrócił do USA.

Role, jakie grał Bruce Lee, zawsze wiązały się ze scenami walk. To dość szybko sprawiało, że stał się ikoną wschodnich sztuka walk. Oddziaływanie jego ról filmowych zaczęło wykraczać poza samą rozrywkę. Stał się propagatorem wschodnich sztuk walki i związanych z tym ideologii wschodu oraz jednym z bohaterów popkultury. Amerykańscy socjolodzy twierdzą też, że Lee miał znaczący wpływ na procesy asymilacyjne Chińczyków w społeczeństwie amerykańskim.

Najsłynniejszym filmem Bruce'a Lee było "Wejście smoka", które weszło do kin w USA 26 lipca 1973 r., kilka już dni po nagłej śmierci Lee. Film ten wyrósł na symbol zwycięstwa słabych i wykluczonych nad możnymi tego świata.

Bruce Lee zmarł 20 lipca 1973 r. Miał wówczas 32 lata. Brak oficjalnego komunikatu dotyczącego przyczyn śmierci spowodował, że media rozpowszechniały plotki i teorie spiskowe dotyczące przyczyny zgonu gwiazdy. Po sekcji zwłok oficjalnie podano, że śmierć Lee nastąpiła na skutek obrzęku mózgu spowodowanego pomieszaniem środków przeciwbólowych ze środkami odurzającymi. Po latach w biografii Lee podano, że już kilka miesięcy przed śmiercią miał problemy ze zdrowiem. Bruce Lee został pochowany na cmentarzu Lake View w Seattle.