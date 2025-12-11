Powstaje ekranizacja kultowej książki Paulo Coelho

Powstaje ekranizacja "Pielgrzyma" Paulo Coelho

Trwają prace nad filmową ekranizacją książki Paulo Coelho "Pielgrzym". Reżyserem produkcji będzie Vincente Amorim (autor serialu "Senna"). Tytuł ma wyprodukować platforma streamingowa Netflix.

Podczas wtorkowej konferencji Netfliksa, "Made Here - Born in Brazil", Amorim połączył się online z uczestnikami spotkania i zdradził, że rozmawiał już w Genewie z pisarzem - autorem bestsellerowego "Alchemika" - o filmowej adaptacji jego książki.

Zdjęcia do "Pielgrzyma" realizowane będą w Brazylii i Hiszpanii. Na razie nie ujawniono, kto wystąpi w rolach głównych.

O czym opowiada "Pielgrzym" Paulo Coelho?

Powieść "Pielgrzym" (1987) to autobiograficzna relacja z podróży Paulo Coelho Szlakiem św. Jakuba do słynnego hiszpańskiego sanktuarium Santiago de Compostela. Główny bohater, będący alter ego pisarza, wyrusza na pielgrzymkę, a w drodze towarzyszy mu tajemniczy przewodnik Petrus. Pod jego okiem bohater zostaje poddany serii duchowych prób, które są metaforą wewnętrznej walki i procesu samopoznania.

"Pielgrzym" będzie kolejną produkcją podejmującą biograficzne wątki z życia Paulo Coelho. W 2014 roku premierę miał film "Paulo Coelho. Niesamowita historia" , w którym w roli pisarza wystąpił Julio Andrade. Biograficzna produkcja opowiadała o młodych latach autora "Alchemika".

