Powstają nowe "Smerfy". Wiemy, kto zostanie Smerfetką

A już na poważnie dodała, że przynajmniej część nagrań ma już za sobą. "Animacja to dla mnie zabawna podróż. Przyzwyczajona jestem do tego, że w związku ze wszystkim, co robię, zwykle jestem na pierwszym planie. Teraz musiałam puścić wodzę fantazji, przychodząc do pracy w piżamie, w trzecim trymestrze ciąży, wcielając się w rolę niebieskiej kozackiej Smerfetki. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę miała z tego świetną zabawę wraz z moimi dziećmi" - stwierdziła pochodząca z Barbadosu gwiazda.

Za reżyserię kolejnej części filmu o Smerfach odpowiedzialny będzie Chris Miller . Rihanna będzie jedną z producentek tego projektu. Jak zdradziła, napisze też piosenkę na ścieżkę dźwiękową. Premierę filmu zaplanowano na 14 lutego 2025 roku.