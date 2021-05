Powrót multipleksów. Ponowne otwarcie kin już 28 maja!

Multipleksy wznawiają działalność i zapraszają widzów do zapoznania się z szerokim repertuarem i najnowszymi premierami. Sieć kin Helios działa już od 21 maja, a Cinema City i Multikino otworzą sale kinowe 28 maja.

Multipleksy wznawiają działalność 123RF/PICSEL

Cinema City - ponowne otwarcie

28 maja wszystkie kina sieci Cinema City w Polsce otwierają swoje sale dla stęsknionej publiczności.

Cinema City zaprasza m.in. na premiery, wśród których znajdą się tak gorące tytuły jak: "Cruella" - komedia kryminalna, która przeniesie nas do Londynu z lat 70. XX w., z Emmą Stone w roli tytułowej; "Nomadland" - obsypany nagrodami na całym świecie dramat z wybitną kreacją Frances McDormand czy "Mortal Kombat" - uczta dla fanów gier komputerowych i mocnych wrażeń. Ostatni z tych tytułów dostępny będzie również w formatach 4DX oraz IMAX.

Wideo "Mortal Kombat" [trailer]

Premiery pojawią się także w segmencie kina familijnego. Nadchodzący Dzień Dziecka będzie można świętować już od 28 maja w salach kinowych Cinema City podczas seansów: "Krudowie 2: Nowa era" - kontynuacja niezwykłej opowieści o przygodach pierwszej prehistorycznej rodziny Krudów, "Tom&Jerry" - klasyka kina niezależnie od wieku widzów (pokaz przedpremierowy) oraz "Co w duszy gra". Te wyjątkowe animacje pozwolą zarówno najmłodszym, jak i starszym widzom powrócić w czasy radosnego dzieciństwa.

Wideo Co w duszy gra | Gwiazdy polskiego dubbingu o filmie i rolach

Multikino zaprasza

28 maja działalność wznowią także wszystkie kina sieci Multikino. Widzowie znajdą w repertuarze kilkanaście tytułów filmowych, w tym aż siedem premier, między innymi: "Cruella" i "Krudowie 2: nowa era" oraz przedpremierowo "Godzilla vs. Kong". Natomiast fani piłki nożnej już 29 maja w wybranych kinach będą mogli obejrzeć na wielkim ekranie finał Ligi Mistrzów. Pełen repertuar oraz bilety dostępne są on-line.

Wideo "Cruella" [trailer 2]

"Cieszymy się, że na długo wyczekiwane otwarcie naszych multipleksów udało się przygotować tak ciekawy repertuar. Mamy nadzieję, że widzowie - stęsknieni za rozrywką na wielkim ekranie - licznie odwiedzą nasze sale, zwłaszcza, że dołożyliśmy wszelkich starań, by podczas wizyty w kinie czuli się bezpiecznie" - mówi Paweł Świst, Prezes Zarządu Multikino S.A.

Po ponownym otwarciu sieci Multikino w sali kinowej będzie mogło być zajętych 50% miejsc, a o zachowanie dystansu między widzami automatycznie zadba system biletowy. We foyer kin oraz w toaletach umieszczone będą stacje do dezynfekcji rąk, a w salach kinowych regularnie dezynfekowane będą punkty częstego styku. Obsługa multipleksów zostanie wyposażona w maseczki. Ponadto Multikino będzie posiadało specjalne oznakowania graficzne ułatwiające zachowanie dystansu między klientami w kolejkach do kas oraz materiały informacyjne przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny. Zgodnie z wytycznymi widzowie na terenie kina powinni nosić maseczkę oraz zajmować na sali kinowej miejsca wyznaczone na bilecie.