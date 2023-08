Koncert "Wolny przekład z Szekspira, czyli miłość przez wieki się nie zmienia" zainauguruje 10 sierpnia Scenę Szekspirowską w Teatrze Polskim w Szczecinie. wydarzenie, w którym udział wezmą również: Dobrawa Czocher, Dorota Miśkiewicz, Aga Zaryan, Sylwia Różycka, Aleksander Różanek i Grzegorz Turnau , powtórzone zostanie także 11 sierpnia.

"W dniach 10 i 11 sierpnia w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędą się dwa przedstawienia pod tytułem 'Wolny przekład z Szekspira, czyli miłość przez wieki się nie zmienia'. Gorąco państwa zapraszam, wezmę udział w tych przedstawieniach" - Marek Kondrat powiedział na filmiku, opublikowanym na instagramowym profilu Teatru Polskiego w Szczecinie.

Przypomnijmy, że w 2007 roku Kondrat zapowiedział, że rzuca aktorstwo, choć zastrzegł, że może kiedyś od tej decyzji odstąpi.

Marek Kondrat: Dlaczego wrócił na ekran?

W 2010 roku aktora oglądaliśmy jednak w epizodycznej roli nauczyciela łacin w "Małej maturze 1947" Janusza Majewskiego. Kondrat zrobił dla Janusza Majewskiego wyjątek z uwagi na wyjątkową zażyłość z autorem "Zaklętych rewirów" .

To właśnie w ekranizacji powieści Henryka Worcella z 1975 roku Kondrat zagrał przełomową dla swojej aktorskiej kariery rolę. Potem wielokrotnie jeszcze współpracował z Januszem Majewskim ("Sprawa Gorgonowej", "Lekcja martwego języka", "C.K.Dezerterzy"), który pozostał dla niego jednym z najważniejszych autorytetów.

Jakich sposobów użył jeden z najbardziej cenionych twórców polskiej animacji Mariusz Wilczyński, by przekonać Marka Kondrata do udziału w swym filmie "Zabij to i wyjedź z tego miasta" , artysta nie chciał zdradzić. Bezradnie rozłożył ręce i spytał retorycznie: "Wiemy, jaką dniówkę ma pan Marek. Cóż ja mu mogłem zaproponować? Butelkę dobrego wina?".

"W przypadku artystów z najwyższej półki pieniądze to żadna motywacja" - powiedział Mariusz Wilczyński, ujawniając, że aktor zgodził się podłożyć głos jednemu z bohaterów jego animacji absolutnie za darmo.

Marek Kondrat poślubił Antoninę Turnau

Sporo kontrowersji aktor wywołał, związując się z młodszą o 38 lat córką Grzegorza Turnaua. 19 września 2015 roku Marek Kondrat poślubił Antoninę Turnau. W 2018 roku na świat przyszła ich córka Helena. Od lat aktor mieszka z rodziną w Hiszpanii. Do Polski przyjeżdża rzadko. Większość czasu spędza w domu pod Alicante. Swej decyzji sprzed lat o rzucenia aktorstwa nie żałuje.