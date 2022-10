Gwiazdorzy "Powrotu do przyszłości" wzięli udział w tegorocznej edycji New York Comic Con. Michael J. Fox miał okazję spotkać się po latach z dawnym kolegą z planu słynnego filmu, Christopherem Lloydem .

Gdy Fox zobaczył swojego przyjaciela, natychmiast wstał i przytulił go. Ten widok rozczulił fanów, a nagarnie dokumentujące zdarzenie, cieszy się dużą popularnością w sieci.

Reklama

Michael J. Fox: W jakim stanie jest aktor?

Podczas występu na Comic Con. Fox udzielił informacji na temat swojego stanu zdrowia. Pod koniec lat 90. u gwiazdora zdiagnozowano chorobę Parkinsona, przez którą wycofał się z aktorstwa. Jak zapewnił, mimo coraz bardziej dokuczliwych dolegliwości, stara się pozostać optymistą.



"Cóż, w zeszłym roku złamałem kość jarzmową, kość w oczodole, a także dłoń, łokieć i ramię. To był zdecydowanie ciężki rok. Dostrzegam jednak jasną stronę. Uświadomiłem sobie, że jestem w stanie to wszystko przetrwać i poczułem wdzięczność. Jeśli potrafisz znaleźć cokolwiek, za co możesz być wdzięczny, oznacza to, że będzie tylko lepiej. Na tym według mnie polega optymizm" - podkreślił aktor.