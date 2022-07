"To jest absolutnie fantastyczne! Nigdy nie widziałam takiej historii. Nigdy nie widziałam takiego związku. Nigdy nie widziałam takich ludzi. Nigdy nie słyszałam, by ktoś poruszał ten temat. Musieliśmy to zrobić" - powiedziała Emma Thompson.



Jak podkreśliła aktorka, jej bohaterka - Nancy buntuje się późno i kroki, które podejmuje, są niezwykle odważne: "Jesteśmy tak nieszczerzy, jeśli chodzi o seks, ponieważ tak bardzo się wstydzimy. Więc musimy to przemyśleć i zapytać siebie, dlaczego tak bardzo się wstydzimy".



Australijska reżyserka Sophie Hyde ("Zwierzęta") potwierdziła, że Thompson była najlepszym wyborem do tej roli: "Myślę, że Emma wiedziała, jak być Nancy od pierwszej chwili, gdy przeczytała scenariusz".

Wideo "Powodzenia, Leo Grande": Twórcy o filmie

Szczerość, dowcipne dialogi, humor i doskonałe aktorstwo - wszystko to sprawiło, że "Powodzenia, Leo Grande" ma świetne recenzje. Także festiwalowa publiczność (film był prezentowany w ramach festiwalu w Sundance i podczas Berlinale 2022) zachwyciła się zarówno samą opowieścią, jak i duetem Emma Thompson - Daryl McCormack. "Koncert aktorski", "niezaprzeczalnie wielka chemia", "nieprawdopodobnie urzekający duet" - to tylko niektóre głosy spośród zgodnego chóru pochwał.

Nancy Stokes (Emma Thompson), emerytowana nauczycielka i wdowa, przez całe życie miała tylko jednego partnera seksualnego - swojego męża. Zamknięta w świecie kompleksów i ukrywanych pragnień, postanawia przeżyć przygodę z młodym, przystojnym sex workerem - Leo Grande (Daryl McCormack). W pokoju hotelowym poza miastem Nancy spotyka się z Leo, który okazuje się doskonałym uwodzicielem, o czarującym wyglądzie i niecodziennej erudycji. W tych nietypowych okolicznościach Nancy nieoczekiwanie pobiera lekcję akceptacji własnego ciała oraz rozkoszy, która może z tego płynąć.