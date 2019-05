"Powinni cierpieć". Reżyserka przypomina kontrowersyjne słowa Trumpa

31 maja na Netfliksie pojawi się nowa produkcja Avy DuVernay. "When They See Us" to miniserial opowiadający o piątce nastolatków, którzy w 1990 roku zostali skazani za napaść i brutalny gwałt na kobiecie uprawiającej jogging w Central Parku. Po latach okazało się, że byli oni niewinni. DuVernay przypomniała także słowa Donalda Trumpa, który dokładnie 30 lat temu nawoływał do przywrócenia kary śmierci i wykonania jej na nastolatkach.

"30 lat temu Trump wykupił warte 85 tysięcy dolarów reklamy w największych nowojorskich dziennikach, w których wyzywał do egzekucji chłopców znanych jako Piątka z Central Parku - jeszcze przed rozpoczęciem ich procesu" - napisała nominowana do dwóch Oscarów reżyserka w poście na swoim koncie w serwisie Instagram, do którego załączyła plakat miniserialu.

"Dziś zastępujemy jego pełen nienawiści przekaz innym obrazem. Byli niewinni. System ich zawiódł" - zakończyła swoją wiadomość DuVernay.

Reklamy wykupione przez Trumpa ukazały się 1 maja 1989 roku. Rozpoczynały się one ogromnym napisem "Przywrócić karę śmierci". Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych pisał w niej, że "bandyci i mordercy powinni cierpieć i, jeśli zabili, trzeba ich za to stracić".

Chociaż Trump nie wymienił z nazwiska żadnego z nastolatków, dla wszystkich było jasne, do której sprawy nawiązuje. Gdy mężczyźni zostali uniewinnieni, biznesmen nazwał to wydarzenie haniebnym. Podczas swojej kampanii prezydenckiej utrzymywał, że Piątka z Central Parku była winna napaści z 1989 roku.



"When They See Us" to czteroodcinkowy miniserial. Przybliża on losy pięciu mężczyzn, od ich oskarżenia i skazania w 1990 roku po uniewinnienie w 2002 roku i wypłatę odszkodowania w 2014 roku. W obsadzie znaleźli się Michael K. Williams, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman,

Niecy Nash, Blair Underwood, Joshua Jackson, Adepero Oduye, Famke

Janssen, Jharrel Jerome, Jovan Adepo, Storm Reid i Dascha Polanco.

Miniserial "When They See Us" będzie dostępny w serwisie Netflix od 31 maja 2019 roku.