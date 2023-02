Powieści o Jamesie Bondzie przeredagowane? "Dostrzegliśmy kilka problematycznych terminów"

Powieści o Jamesie Bondzie zostaną przeredagowane?

Tydzień temu brytyjskie wydawnictwo Puffin znalazło się w ogniu krytyki z powodu ingerowania w treść kultowych książek dla dzieci Roalda Dahla. Dziennik "Daily Telegraph" opublikował wówczas długą listę naniesionych przez redaktorów poprawek, które zdaniem oburzonych odbiorców godziły w artystyczny zamysł autora.



Gazeta ujawniła, że wiele słów zastąpiono innymi, a z książek zniknęły całe fragmenty tekstu. Celem przedsięwzięcia było pozbycie się stygmatyzującego słownictwa, które dotyczyło takich kwestii, jak pochodzenie, wzrost czy waga bohaterów.



Po tym, jak wydawnictwo zostało oskarżone o cenzurowanie literatury, podjęto decyzję o przywróceniu oryginalnej wersji książek.

Zamieszanie to nie zniechęciło jednak spadkobierców Iana Fleminga, którzy zdecydowali się właśnie na identyczny krok. Jak donosi "The Sunday Telegraph", do księgarń trafią wkrótce nowe wersje powieści o przygodach Jamesa Bonda.



Gazeta ujawniła, że spadkobiercy brytyjskiego pisarza postanowili bacznie przyjrzeć się treści książek, aby usunąć słowa i wyrażenia "odzwierciedlające anachroniczne podejście do kwestii rasy", które mogłyby urazić współczesnego czytelnika. Jak podkreślają, sam pisarz tuż przed śmiercią w 1964 roku zgodził się na wprowadzenie pewnych poprawek w powieści "Żyj i pozwól umrzeć" .



Większość modyfikacji obejmuje pojawiające się na kartach książki pejoratywne określenia dotyczące czarnoskórych osób.

"Dostrzegliśmy kilka problematycznych terminów i postanowiliśmy je usunąć lub zamienić na terminy, które są dziś bardziej akceptowane" - powiedział w oświadczeniu rzecznik Ian Fleming Publications.

Nowe wydania powieści o przygodach Agenta 007 ukażą się jeszcze tej wiosny. Będą one zawierały adnotację o treści: "Ta książka została napisana w czasie, gdy określenia i postawy, które współcześni czytelnicy mogliby uznać za obraźliwe, były na porządku dziennym. W tym wydaniu dokonano szeregu aktualizacji, zachowując przy tym możliwie jak największe podobieństwo do tekstu oryginalnego oraz dbając o adekwatność względem historycznego okresu, w którym jest osadzony".